Одне з найпопулярніших міст світу вводить плату за вхід

Одне з найпопулярніших у туристів міст світу все-таки запроваджує плату за вхід. Йдеться про Венецію. У місті на воді повернулися до ідеї стягувати з одноденних туристів в’їзний податок у розмірі 5 євро за право відвідати місто. Причому, як заявили в італійській пресі, цей захід оголошено в ході дебатів ЮНЕСКО про включення легендарного міста на воді до чорного списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою зникнення.

«Масовий туризм ставить під загрозу життя міста та його мешканців», – заявили і в ЮНЕСКО, вітаючи те, що венеціанська влада затвердила плату за вхід у розмірі 5 євро для тих, хто приїжджає відвідати Венецію одним днем. Таких туристів у місті щорічно налічують близько 30 млн. Система буде впроваджена вже наступного літа – спочатку на пробний період тривалістю 30 днів поспіль у весняні та літні вихідні.

«Квиток буде доступний для покупки на багатомовній платформі, яка стане доступною в найближчі місяці», – уточнює місцева влада. Безкоштовно до міста зможуть потрапити лише місцеві — мешканці муніципалітету Венеції, а також їхні сім’ї, ті, хто приїжджає на роботу та діти віком до 14 років.

«Намір адміністрації полягає в тому, щоб дестимулювати одноденний туризм у певні періоди, враховуючи делікатність та унікальність міста», – додають у ЗМІ, зазначаючи, що головна мета введення податку, це «гарантувати мешканцям кращу якість життя», а також покращити враження туристів. які проводять у місті хоча б одну ніч. «Ідея, яку ми хочемо донести, полягає в тому, що Венеція є доступною, відкритою, але відвідувачі, як місцеві, так і іноземні, повинні розуміти, що необхідне планування, щоб краще керувати балансом між проживанням і туризмом», — пояснив член ради Мішель. Зюїн.

Як додають експерти, «одноденні» туристи забезпечують місту лише навантаження без будь-якої користі: вони приїжджають всього на один день і швидко переміщаються основними пам’ятками історичного центру, користуючись громадськими послугами, такими як транспорт і туалети. Причому, як правило, приїзд великих груп туристів створює проблеми для мешканців.

Нагадаємо, що це питання обговорюється не вперше. Два роки тому влада схвалила аналогічний захід зі вступним внеском у розмірі від 3 до 10 євро, який мав набути чинності цього року. Але запровадження плати було відкладено. «Реалізація цього проекту на практиці виявилася складнішою, ніж очікувалося, через технічні, юридичні та політичні перешкоди. Виникли і практичні труднощі, такі як необхідність створити глобальну інформаційну кампанію для туристів про нові норми, домовитися з готелями, платформами та транспортними компаніями, а також запровадити системи оплати, дозволи на в’їзд та санкції», – додали у ЗМІ.