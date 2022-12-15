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Названі найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найпопулярніші пам'ятки Парижу незабаром поринуть у темряву, щоб заощадити на освітленні

Аналітична компанія Euromonitor оприлюднила сотню міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році.

Цього року лідируючі позиції дісталися Європі – до рейтингу увійшли 40 європейських міст, а Італія (шість міст), Іспанія (п’ять міст) та Греція (чотири міста) стали лідерами в Західній Європі.

У той же час очолила топ-100 другий рік поспіль столиця Франції – Париж, а до топ-10 загалом увійшли вісім міст Європи. Це аналітики пов’язують насамперед з доступністю поїздок усередині Європи, ослаблення Covid-обмежень та відновлення міжнародних поїздок.

При складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика у сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров’я, безпека та економічні показники.

Топ-10 міст світу у 2022 році

  1. Париж
  2. Дубай
  3. Амстердам
  4. Мадрид
  5. Рим
  6. Лондон
  7. Мюнхен
  8. Берлін
  9. Барселона
  10. Нью Йорк

Водночас, азіатський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов’язані з коронавірусом. У докоронавірусні часи у верхній частині списку переважали азіатські напрямки, а лідирували Гонконг та Бангкок.

Проте, як повідомляє Euromonitor, “Азія – це регіон, за яким варто стежити у 2023 році, оскільки повернення міжнародних поїздок, як в’їзних, так і виїзних, напевно, струсить рейтинги”.

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