Названі найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році

Аналітична компанія Euromonitor оприлюднила сотню міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році.

Цього року лідируючі позиції дісталися Європі – до рейтингу увійшли 40 європейських міст, а Італія (шість міст), Іспанія (п’ять міст) та Греція (чотири міста) стали лідерами в Західній Європі.

У той же час очолила топ-100 другий рік поспіль столиця Франції – Париж, а до топ-10 загалом увійшли вісім міст Європи. Це аналітики пов’язують насамперед з доступністю поїздок усередині Європи, ослаблення Covid-обмежень та відновлення міжнародних поїздок.

При складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика у сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров’я, безпека та економічні показники.

Топ-10 міст світу у 2022 році

Париж Дубай Амстердам Мадрид Рим Лондон Мюнхен Берлін Барселона Нью Йорк

Водночас, азіатський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов’язані з коронавірусом. У докоронавірусні часи у верхній частині списку переважали азіатські напрямки, а лідирували Гонконг та Бангкок.

Проте, як повідомляє Euromonitor, “Азія – це регіон, за яким варто стежити у 2023 році, оскільки повернення міжнародних поїздок, як в’їзних, так і виїзних, напевно, струсить рейтинги”.