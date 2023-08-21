Найвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії

Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило про найвищий, “червоний”, рівень небезпеки пов’язаний з погодними умовами, у 12 містах країни, включаючи Рим.

Причиною цього рішення стала аномальна спека, спричинена африканським антициклоном “Нерон”, який призвів до різкого підвищення температури повітря на Апеннінському півострові.

Міста, що знаходяться під рівнем червоної небезпеки, включають Болонью, Больцано, Брешію, Верону, Латину, Палермо, Перуджу, Рієті, Турін, Флоренцію та Фрозіноне.

Метеорологи попереджають, що у Римі та Флоренції температура повітря може піднятися до +38 °C. Ці значення можуть встановити нові рекорди для серпня.

У зв’язку з цією сильною спекою влада радить жителям і туристам дотримуватися запобіжних заходів, включаючи залишення будинку, збільшення споживання води та обмеження фізичної активності.