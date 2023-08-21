Всі розділи
ГоловнаІталіяНайвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії
ІталіяТуризм

Найвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії

Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило про найвищий, “червоний”, рівень небезпеки пов’язаний з погодними умовами, у 12 містах країни, включаючи Рим.

Причиною цього рішення стала аномальна спека, спричинена африканським антициклоном “Нерон”, який призвів до різкого підвищення температури повітря на Апеннінському півострові.

Міста, що знаходяться під рівнем червоної небезпеки, включають Болонью, Больцано, Брешію, Верону, Латину, Палермо, Перуджу, Рієті, Турін, Флоренцію та Фрозіноне.

Метеорологи попереджають, що у Римі та Флоренції температура повітря може піднятися до +38 °C. Ці значення можуть встановити нові рекорди для серпня.

У зв’язку з цією сильною спекою влада радить жителям і туристам дотримуватися запобіжних заходів, включаючи залишення будинку, збільшення споживання води та обмеження фізичної активності.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У столиці Італії, в Римі, туристка вирішила спуститися до знаменитого фонтану Треві, щоб взяти води

Італія
У Римі з'явилися випадки, коли туристи порушують закони, ушкоджують...

У Туреччині встановлено новий рекорд високої температури

Туреччина
15 серпня в Туреччині було встановлено абсолютний рекорд температури...

В Іспанії стартувала евакуація місцевих жителів через виникнення лісових пожеж

Іспанія
Влада острова Тенерифе (Іспанія) розпочала процес евакуації жителів у...

У Туреччині стурбовані, що звичному туризму в Середземномор’ї приходить кінець

Туреччина
«Звичному туризму в Середземномор'ї настає кінець. Екстремальні хвилі тепла...

Як туристи псують пам’ятники: 5 гучних випадків вандалізму

Єгипет
Незважаючи на те, що більшість туристів з повагою ставляться...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму