Аеропорт у Римі назвали найкращим у Європі

Міжнародна рейтингова організація повітряного транспорту дала п’ять зірок римському аеропорту Фьюмічіно. Він став другим у Європі після Мюнхена, який отримав найвищий рейтинг від SKYTRAX.

Аеропорт відзначили за покращення в обслуговуванні клієнтів, які реалізували за останні два роки: це нова зона виходу на посадку в залі А, покращені зона безпеки, місця відпочинку та магазини.

„Ми особливо задоволені цим важливим визнанням, яке ще раз демонструє зусилля компанії зі створення аеропорту майбутнього з ширшим використанням інновацій та нових технологій, максимальною ефективністю у відносинах із навколишнім середовищем, надійністю, безпекою та зручностями для наших пасажирів“, – каже генеральний директор аеропорту Марко Тронконе.

Експерти SKYTRAX аналізують роботу аеропортів регулярно. Вивчають сотні критеріїв. Найвищий п’ятизірковий рейтинг дають тим, хто забезпечує виняткові стандарти обслуговування у всіх основних зонах аеропорту. Сьогодні це найпрестижніший і найунікальніший знак якості.