В Іспанії відкрили нові надшвидкісні залізничні маршрути

Компанія Iryo стала третім високошвидкісним залізничним оператором Іспанії. Мандрівники очікують зростання конкуренції та зниження цін на квитки.

Минулої п’ятниці, 25 листопада, відбувся запуск iryo – ще однієї компанії, що вийшла на ринок швидкісних поїздів Іспанії. Перед цим, в 2021 році, до державного перевізника Renfe приєднався французький Ouigo, який відразу запустив свого лоукостера Avlo.

З появою iryo в країні працюють три офіційні конкуренти і чотири конкуруючі бренди.

Iryo належить кільком великим гравцям: італійському державному залізничному оператору Trenitalia, іспанській інфраструктурній компанії Globalvia та іспанській авіакомпанії Air Nostrum.

Компанія Trenitalia привезла до Іспанії поїзди: не менше 20 поїздів Frecciarossa, або «Червона стріла» — флагманський поїзд в Італії, який може розвивати швидкість до 360 км/год. Проект високошвидкісної залізниці Італії виявився настільки успішним, що зіграв свою роль у знищенні національної авіакомпанії Alitalia.

Iryo відкрився рейсами між Мадридом, Барселоною та Сарагосою, 16 грудня запустять маршрут між Мадридом, Куенкою та Валенсією. 2023 року очікується ще більше розширення маршрутної сітки: 31 березня — стикування з Севільєю, Малагою, Кордовою та Антекерою, а 2 червня — з Аліканте та Альбасете.

Компанія підписала угоди про надання комбінованих квитків із заміськими залізницями Cercanías та авіакомпанією Air Europa. Планується обслуговувати 30% високошвидкісних перевезень Іспанії та обслужити близько восьми мільйонів пасажирів на рік.

Поїзди мають чотири класи обслуговування: Inicial, Singular, Singular Only You та Infinita. Три з них призначені для ділових мандрівників, йдеться у заяві компанії, всі місця на борту будуть оснащені USB та стандартними розетками живлення, індивідуальними підлокітниками та безкоштовним Wi-Fi 5G.

Щодо цін. Вартість грудневих квитків на 600-кілометрову подорож з Барселони до Мадриду, що триває 2 години 45 хвилин, починається лише з 18 євро. Більшість поїздок коштують близько 50 євро. Поїздка між двома містами на звичайному поїзді зайняла б понад шість годин.