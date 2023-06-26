Туристів попередили, що у 26 країнах Європи та в Туреччині стрімко поширюються дві страшні інфекції

Мандрівникам, які вирушають до Європи та Туреччини цього літа, експерти порадили планувати свій відпочинок виходячи з нового попередження. У більшості країн Європи, включаючи популярні туристичні маршрути, а також Туреччини, стрімко поширюються дві небезпечні тропічні інфекції — комарині лихоманки.

Отже, згідно з даними, опублікованими The Sun з посиланням на звіти фахівців з епідемій, комарі, які переносять смертельні захворювання, досягли нових територій континенту. Експерти пов’язують цей негативний тренд із зміною клімату, що викликає часті хвилі тепла та повені. Вчені висловили побоювання щодо можливості поширення вірусів на інші європейські країни, що може призвести до зростання кількості хворих та смертей від тропічних захворювань, таких як денге та лихоманка Західного Нілу. У зв’язку з цим вони закликали мандрівників і жителів постраждалих регіонів вживати запобіжних заходів: використовувати репеленти, встановлювати захисні сітки в місцях сну, спати в кондиціонованих приміщеннях і носити одяг з довгими рукавами, не створювати застої води або уникати знаходження поряд з такими водоймами, оскільки саме у стоячій воді відбувається розмноження комарів.

Вживані заходи та заклики до урядів

Експерти також наполегливо закликали уряди вжити необхідних заходів для ліквідації джерел стоячої води, а також використовувати безпечні для довкілля ларвіциди. У своєму зверненні вони послалися на доповідь Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), з якої випливає, що інвазивні види комарів, які переносять кілька смертельно небезпечних захворювань – жовта лихоманка, Зіка та вірус Західного Нілу – нині поширені у 14 країнах Євросоюзу. що вдвічі більше, ніж 8-10 років тому. Крім того, ці комахи вже влаштувалися поза Європою, включаючи Грузію та Туреччину.

Представники Aedes albopictus, відомий переносник лихоманки денге та чікунгунья, були виявлені в таких країнах:

Австрія Албанія Болгарія Боснія і Герцеговина Угорщина Німеччина Греція Грузія Іспанія Італія Кіпр Македонія Мальта Молдова Монако Португалія Румунія Сербія та Косово Словенія Туреччина Україна Франція Хорватія Чорногорія Швейцарія

Андреа Аммон, голова ECDC, наголосила: «В останні роки ми спостерігаємо географічне поширення інвазивних видів комарів у раніше неуражених районах Європейського союзу та Європейської економічної зони. Якщо це продовжиться, ми можемо очікувати збільшення кількості випадків і, можливо, смертей від таких хвороб, як денге, чикунгунья та лихоманка Західного Нілу. Тому необхідно зосередитися на боротьбі з популяціями комарів, посилення заходів епідеміологічного нагляду та забезпечення дотримання індивідуальних заходів захисту».

Також ECDC зазначив у своєму звіті, що у 2022 році було зареєстровано 1.133 випадки зараження вірусом Західного Нілу, серед яких 92 випадки стали смертельними, причому більшість випадків було зареєстровано у Європі. Лише у континентальній частині Європи було зареєстровано близько 71 випадку місцевого зараження денге, що є значним збільшенням порівняно з періодом із 2010 по 2021 рік.

Відповідно до даних ECDC, повний список тропічних захворювань, що нині присутні в Європі та Туреччині, виглядає наступним чином: