Туристам назвали 4 схеми шахраїв для відібрання грошей у відпочиваючих

Чотири найпоширеніші схеми шахрайства для вилучення грошей у розслаблених відпочинком туристів перерахував засновник Airadvisor, розкривши способи, як не стати жертвою обману.

Через хитрощі злочинців тисячі туристів щорічно залишаються без грошей і документів під час відпустки. Перерахуємо основні шляхи відібрання грошей у мандрівників, представлені експертом:

Підроблені таксі. Шахраї працюють поза додатками, чекаючи в черзі з машин туристів, які нічого не підозрюють. Аферисти, які діють під виглядом таксистів, справді довозять до місця призначення, але стягують у чотири рази більше за обумовлену раніше ціну. В результаті така подорож може коштувати мандрівникам тисяч гривень.

«Якщо ви почуваєтеся досить комфортно, попросіть водія показати вам посвідчення особи та ліцензію на перевезення. У багатьох з них вони відображаються на панелі приладів. Ви навіть можете сісти у таксі, лише якщо їх облікові дані відображаються», — порадив експерт.

Несправжня поліція. Шахраї не просто вдають таксистів, вони також вдають поліцейських. У цій афері беруть участь люди, одягнені як поліцейські, які підходять до туристів і наполегливо просять пред’явити документи та здати гроші чи цінні речі. Найчастіше паспорти та готівкові перелякані туристи віддають самі, їх не грабують. Нещодавно аналогічний випадок стався у курортному штаті Гоа.

Порада експерта — наполягти, щоб поліцейські подали документи і відвезли туриста до найближчої ділянки. Справжні поліцейські мають бути раді зробити це, тоді як шахраїв такі випади затриманого можуть злякати.

«Випадково» забруднився. У схемі беруть участь двоє шахраїв: один «випадково» забруднює туриста, наприклад, морозивом чи напоєм, а інший тут же благородно пропонує допомогу та заодно вичищає кишені жертви.

Щоб уникнути цього шахрайства, фахівець порадив самостійно привести себе до ладу і уникати будь-якого фізичного контакту з незнайомцями.

Крадіжка фотоапарата чи камери. Нерідко при відвідуванні туристичної пам’ятки мандрівники передають у чужі руки свої телефони та професійні камери, щоб стороння людина, на перший погляд, начебто турист, їх сфотографувала. Насправді біля популярних пам’яток чергують шахраї, готові будь-якої миті прийти на допомогу безтурботним мандрівникам. Про це необхідно пам’ятати та не передавати свої речі незнайомцю, особливо дорогі, наприклад, телефон чи фотоапарат. На жаль, аферисти швидко бігають. Краще задуматися про фотографування заздалегідь і купити селфі-палку, щоб робити знімки з друзями чи родиною та не турбуватися про те, що хтось украде камеру.