Сомельє у Європі розкрив, чому виробники вина занижують градуси алкоголю

Якщо вино на смак здається алкогольнішим, ніж заявлено на етикетці, то відчуття не обманюють. Насправді виробники в Європі брешуть про вміст рівня алкоголю у напоях, навмисно занижуючи його вказівку на пляшці. Навіщо вони це роблять, розповів турист-сомельє.

Експерт пояснив у своєму блозі, що цей тренд з’явився в Європі відносно недавно, півстоліття тому винороби могли лише радіти, якщо в пляшці виявилося б більше алкоголю. Тоді високий рівень алкоголю вважався показником високої якості вина. Багато спирту означало, що виноград добре визрів і набрав багато цукрів, які потім перейшли у відсотки на етикетці. Але останні десять років все змінилося з точністю до навпаки», — зазначив автор.

Занижувати рівень алкоголю на етикетці сучасним виробникам підказав клімат та тренд на здоровий спосіб життя. Глобальне потепління стало причиною появи солодшого винограду у звичних європейських регіонах (Італія, Іспанія, Португалія, Франція) і в принципі виноградників там, де про їхнє вирощування навіть ніхто не міг подумати (Швеція, Норвегія, Прибалтика).

Наведемо пояснення сомельє: «У традиційних теплих та спекотних виноробних регіонах на кшталт іспанської Месети чи італійської Сицилії виноград набирає вже надто багато цукру, який на виході дає 15.5, 16, а то й під 17 градусів алкоголю у вині. Це вже якесь кріплене вино без кріплення виходить! Тим часом росте і шириться тренд на здоровий спосіб життя, який змушує людей замислюватися про те, скільки і чого вони п’ють… Все більше людей стежать за кількістю спожитого алкоголю на тиждень за системою «юнітів» (алкогольні одиниці)».

Довідка: Один юніт – це 10 мл етилового спирту (8 гр.), Рівного 25 мл горілки, а також близько 100 мл вина або 200 мл пива середньої міцності. Сучасні дослідники з’ясували, що чоловіки не повинні випивати більше 4 одиниць алкоголю на день, а жінки не більше 2 одиниць. При цьому щотижня має бути не менше трьох безалкогольних днів.

Послідовники ЗОЖ розуміють, що випити келих вина з 11% алкоголю або іншого вина з 16% — це велика різниця для здоров’я, тому на європейському ринку, де кожен другий вважає себе активістом ЗОЖ активний попит на легкі, низькоалкогольні вина, які не навантажують печінку. і не змушують її переробляти надто багато етанолу після вживання спиртного. Щоб не відлякувати споживачів, виробники масових вин без вказівки географічної приналежності часто хитрують, трохи занижуючи рівень алкоголю на етикетці, але залишаючи його високим у вині. Йдеться не про колосальні цифри, а лише про один градус, який для деяких може стати критичним при виборі спиртного.

«На два градуси занизити рівень буде проблематично, а от градус украсти можна майже завжди. На виноробнях, що працюють під DoC, DOCG, AOC та їх аналогами такі фокуси не проходять, тому що там є контроль з боку органів контролю… Так що наступного разу купуючи пляшечку Rosso d’Italia, зверніть увагу на відсоток алкоголю на етикетці та у вині», – закликав сомельє.