Почався туристичний бум: вже 70% європейців планують турпоїздку у найближчі 6 місяців

Вартість життя, що подорожчала, не налякала європейських туристів: вони, як і в доковідний час, мають намір подорожувати і будують плани на осінь і зиму. Після епохи пандемії починається туристичний бум. Європейська комісія з туризму (ETC) у своєму останньому дослідженні показала, що 70% європейців планують турпоїздку у найближчі 6 місяців.

Незважаючи на кризу вартості життя, що продовжується, в найближчі півроку більша частина європейців має намір з’їздити відпочити, проте тепер їх відпочинок буде більш коротким, т.к. якістю відпустки європейці жертвувати не хочуть. За даними ETC, 40% європейців стурбовані збільшенням витрат на поїздки. Однак комунальні платежі для європейців, що збільшилися в ціні, обійдуться ще дорожче, ніж відпустка довжиною в місяць за кордоном. Подробиці читайте у матеріалі «У Хургаду почали завозити людей на зимівлю в 5-зірок на All inclusive за 45 000 рублів на місяць».

Настрої щодо внутрішньоєвропейських поїздок також покращали: 62% респондентів планують здійснити поїздку в межах Євросоюзу цієї осені та взимку. Це найсильніший показник внутрішньоєвропейських поїздок зафіксований з доковідного 2020 року.

«Хоча криза вартості життя є ще однією незаперечною проблемою для туризму в Європі, ETC із задоволенням зазначає, що подорожі залишаються пріоритетом для європейців у найближчі місяці. Зараз для Європи дуже важливо забезпечити більш стійку промисловість, підтримуючи перехід до цифрових технологій та навколишнього середовища та ставлячи людей у ​​центр розвитку», — процитували європейські ЗМІ президента ETC Луїс Араужо.

Дослідження ETC також показало, що з травня 2022 року відбулося шестивідсоткове падіння кількості громадян Європи, які мали намір подорожувати, але цього не зробили через війну в Україні. Водночас близько 52% респондентів заявили, що конфлікт не вплине прямо на їх плани.

Аналогічно, менша кількість мандрівників з Європи з меншою ймовірністю змінять свої плани поїздок через коронавірус. Тільки 5% опитаних заявили, що побоювання, пов’язані з пандемією, завадили їм реалізувати заплановані поїздки.

З іншого боку серед європейських мандрівників зростають побоювання, пов’язані з вартістю проїзду. Близько 23% туристів стурбовані можливим підвищенням цін на квитки, ще 17% впливом інфляції на їхні особисті фінанси.

Щодо середнього бюджету на поїздки, то вони залишилися на колишньому рівні з вересня 2021 року. Іншими словами, європейські туристи загалом не змінили заплановані суми витрат на свої подорожі, проте через зростання вартості життя змушені скоротити тривалість відпусток порівняно з минулим роком.

Зі всіх респондентів 32% заявили, що планують витратити від 501 до 1.000 євро на людину у своїй наступній поїздці. З урахуванням зростання цін переваги щодо триденного перебування збільшилися з 18% до 23%, тоді як триваліші поїздки тривалістю сім і більше ночей скоротилися з 46% до 37%. Це говорить про те, що мандрівники одержують меншу цінність за свої гроші.

На додаток до вищезазначеного дослідження також показало, що намір подорожувати нижче серед покоління зет — цим терміном називають мандрівників віком від 18 до 24 років. Тільки 58% представників покоління зет відповіли позитивно, на відміну всіх інших вікових груп.

“Це вказує на більш нерішучі перспективи для молодих мандрівників, що також може бути пов’язане з побоюваннями щодо особистих фінансів та зростання витрат на поїздки”, – наголосив ETC. З іншого боку, європейські мандрівники віком від 45 років планують подорожувати найбільше протягом найближчих шести місяців. Серед усіх вікових груп Франція є найпопулярнішим напрямом, за нею йдуть Іспанія, Італія, Німеччина, Хорватія.