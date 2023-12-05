Названо найдоступніше місто Європи

Головну нагороду Access City Award 2024 отримало місто Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна на острові Тенерифе, Іспанія. Докладніше передає European Comission.

Місто було відзначене за комплексний підхід до забезпечення доступності та прагнення покращити якість життя людей з інвалідністю. Наприклад, всі транспортні засоби і всі зупинки міської трамвайної мережі повністю доступні, а в центрі міста встановлені акустичні світлофори і тактильне покриття для допомоги людям з вадами зору.

На другому місці розташувалося місто Лодзь, Польща. На третьому – Сен-Кантен, Франція.

Access City Award проводиться з 2010 року. Премію присуджують європейським містам, котрі обирають доступність своїм пріоритетом.