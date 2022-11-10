Іспанія запроваджує нову візу для іноземців з мобільним способом життя

Іспанський парламент схвалив новий закон для стартапів та цифрових кочівників. Він передбачає зниження податків для цих категорій з 25 до 15 відсотків протягом перших чотирьох років їхнього перебування в Іспанії.

Новий закон стосується не лише громадян ЄС, а й усіх третіх країн. Таким чином, скористатися спеціальною візою може кожен, хто не мешкав в Іспанії на постійній основі протягом останніх чотирьох років.

Корпоративний податок для стартапів та інвесторів протягом перших чотирьох років буде пільговим: не 25 відсотків, а 15. Тобто, віддалені працівники матимуть можливість сплачувати податок на нерезидентів, який відноситься до працівників та компаній, які отримують дохід в Іспанії, але перебувають у країні не понад 183 дні.

Власникам нових віз дозволять на законних підставах залишатися та працювати в країні 12 місяців. Щойно цей термін закінчиться, цифрові кочівники зможуть продовжити його спочатку на два роки, а потім ще на п’ять років. Для цього необхідно буде подати комплект документів та отримати дозвіл на проживання як віддалений працівник в Іспанії.

Закон був прийнятий 177 членами парламенту за 75 утриманих і 88 голосів проти. Очікується, що його буде ратифіковано без особливого обговорення в Сенаті протягом найближчих тижнів.

У 2015 році Іспанія виявилася однією з найгірших країн для відкриття бізнесу в ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) і сьогодні докладає багато зусиль, щоб стати привабливішою для бізнесменів та інших підприємців.

Очікується, що до кінця листопада уряд визначить точні вимоги та умови для цифрових кочівників, включаючи мінімальну суму, яку вони мають заробляти. Очікується, що вона становитиме приблизно 2 000 євро на місяць.