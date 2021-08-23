Іран, РФ і Китай проведуть спільні навчання в Перській затоці

Іран, Росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання в акваторії Перської затоки.

Про це повідомив посол РФ в Тегерані Леван Джагарян, повідомляє РІА “Новости”.

«В кінці поточного або на початку 2022 року в районі Перської затоки відбудуться спільні військово-морські навчання. У них візьмуть участь бойові кораблі Росії, Ірану і Китаю. Основним завданням є відпрацювання дій із забезпечення безпеки міжнародного судноплавства і боротьбі з морськими піратами», – сказав посол.

Торкаючись теми співпраці Ірану з Шанхайської організацією співпраці (ШОС), Джагарян повідомив, що Москва підтримує заявку Тегерана на повноправне членство в цій організації.

Раніше ВМС Ірану, Росії і Китаю проводили спільні військові навчання в північній частині Індійського океану і в Аравійському морі. Навчання, проведені в грудні 2019 року, стали першими великомасштабними військово-морськими навчаннями Ірану з Китаєм і Росією після ісламської революції 1979 року.