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Іран, РФ і Китай проведуть спільні навчання в Перській затоці

Навчання заплановано на кінець поточного або початок наступного року - посол РФ в Тегерані

Гліб Парфененко
Іран, РФ і Китай проведуть спільні навчання в Перській затоці

Іран, Росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання в акваторії Перської затоки.

Про це повідомив посол РФ в Тегерані Леван Джагарян, повідомляє РІА “Новости”.

«В кінці поточного або на початку 2022 року в районі Перської затоки відбудуться спільні військово-морські навчання. У них візьмуть участь бойові кораблі Росії, Ірану і Китаю. Основним завданням є відпрацювання дій із забезпечення безпеки міжнародного судноплавства і боротьбі з морськими піратами», – сказав посол.

Торкаючись теми співпраці Ірану з Шанхайської організацією співпраці (ШОС), Джагарян повідомив, що Москва підтримує заявку Тегерана на повноправне членство в цій організації.

Раніше ВМС Ірану, Росії і Китаю проводили спільні військові навчання в північній частині Індійського океану і в Аравійському морі. Навчання, проведені в грудні 2019 року, стали першими великомасштабними військово-морськими навчаннями Ірану з Китаєм і Росією після ісламської революції 1979 року.

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