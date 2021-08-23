Иран, РФ и Китай проведут совместные учения в Персидском заливе

Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории Персидского залива.

Об этом сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян, сообщает РИА «Новости».

«В конце текущего или в начале 2022 года в районе Персидского залива состоятся совместные военно-морские учения. В них примут участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами», — сказал посол.

Касаясь темы сотрудничества Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Джагарян сообщил, что Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в этой организации.

Ранее ВМС Ирана, России и Китая проводили совместные военные учения в северной части Индийского океана и в Аравийском море. Учения, проведенные в декабре 2019 года, стали первыми крупномасштабными военно-морскими учениями Ирана с Китаем и Россией после исламской революции 1979 года.