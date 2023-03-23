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ІндонезіяРосіяТуризм

Жителі Балі виявляють російських туристів та здають їх поліції

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жителі Балі виявляють російських туристів та здають їх поліції

Індонезійська влада з початку березня реалізує на курортному Балі програму з перевиховання туристів. Як наслідок – десятки депортованих іноземців, серед яких є російські громадяни. Приводом для затримання та висилки з країни стають звинувачення у незаконному наданні послуг та підприємництві. Штрафують за їзду на мотобайках без шолома та прогулянки топлес. Джерелами інформації служать соцмережі та повідомлення пильних мешканців острова.

У соцмережах подібних прикладів чимало, причому, як видно з коментарів, росіяни не завжди дотримуються правил, встановлених в Індонезії.

У виявленні «неправильних» туристів беруть активну участь місцеві жителі. У чатах повідомляють як про окремих активістів, так і наводять як приклад інстаграм-аккаунт, який регулярно збирає компромат на іноземців.

Поліція заохочує допомогу цивільних у виявленні порушників. На додаток до фотофіксації невиконання правил дорожнього руху іноземцями, влада закликала сигналізувати і про транспортні засоби з нестандартною інформацією на номерних знаках. У пабликах є знімки, де на номерах фігурують російський turist та інші написи латиницею.

Приклад шокуючої балійці поведінки наводить видання detik bali, коли турист, представлений як громадянин Росії, зняв штани на горі Агунг, що вважається священною у місцевих жителів. Тож бажання обчислити всіх, хто не дотримується правил, цілком можна зрозуміти.

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