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В Індонезії з’явиться віза для багатих туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії з'явиться віза для багатих туристів

Як повідомляє інформагентство ANTARA, в Індонезії представили новий тип візи для заможних іноземців.

Головне імміграційне управління міністерства юстиції та прав людини Індонезії презентує нову візу для багатих під час саміту G20 на Балі.

Так звана «віза другого дому» видаватиметься від п’яти до десяти років. Отримати її зможуть бізнесмени з усього світу або туристи, які захочуть на пенсії «заслужено відпочити в Індонезії».

Влада Індонезії намагається «запустити політику нефіскального стимулювання, щоб залучити до Індонезії тих, хто володіє великим капіталом, у тому числі й мільярдерів з усього світу».

Власниці нової візи зможуть залишатися в Індонезії «для роботи, інвестицій та інших видів діяльності, які роблять внесок в економіку Індонезії».

Заявка подається через сайт Імміграційного управління, до неї доведеться прикріпити доказ наявності 131 000 доларів на банківському рахунку. Вартість оформлення візи становитиме близько 200 доларів.

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