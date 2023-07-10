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В Індонезії стався спалах сибірської виразки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії стався спалах сибірської виразки

Як передає індонезійський портал Tribun, в Індонезії на острові Ява стався спалах смертельно небезпечної хвороби — сибірки. Число загиблих вже зросло до трьох осіб, діагноз «сибірка» підтверджено у 87 осіб. Про це заявив директор із профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями Міністерства охорони здоров’я Імран Памбуді.

За попередньою інформацією, причиною спалаху стало те, що перша людина, яка загинула від вірусу, з’їла м’ясо власної померлої корови, а також роздала це заражене м’ясо «десяткам інших жителів свого району».

Регіональна влада острова Яви оголосила найвищий рівень епідеміологічної небезпеки на 120 днів.

Сибірська виразка — смертельне інфекційне захворювання, яке зазвичай вражає худобу. Людина може заразитися тільки при контакті з хворими тваринами або при вживанні м’яса.

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