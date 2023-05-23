Туристка заплатила великий штраф через дурну помилку на острові Балі

На Балі мандрівниця з Австралії випадково оформила дві візи та заплатила штраф. Одна помилка коштувала їй дві тисячі доларів, повідомляє 7News.

Жінка оформила 30-денну візу, а після закінчення її терміну подала документи на нову замість того, щоб продовжити наявну. У зв’язку з цим в аеропорту співробітник паспортного контролю звинуватив її у порушенні законів Індонезії.

Чоловік вимагає, щоб мандрівниця заплатила по 100 доларів за кожен день незаконного перебування в країні з моменту, коли перший в’їзний документ було анульовано.

Австралійка зазначила, що чоловік почав кричати на неї і грубо вимагав заплатити готівкою: помилка коштувала жінці 2 тисячі доларів.

“Він також сказав, що нам з другом можуть заборонити знову в’їхати на Балі. Гаразд, ми не мали рації, але не треба так поводитися з людьми. Це жахливо засмутило нас”, – уклала туристка і застерегла інших мандрівників від такої помилки.