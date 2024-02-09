Туристів попередили про нове шахрайство на острові Балі. У зоні ризику – самотні жінки

На Балі з’явився новий вид шахрайства, на який попадаються туристи. Автомобілісти перефарбовують свої машини у кольори популярних служб таксі та обманюють приїжджих, передає 7News.

Влада індонезійського острова попередила, що поїздки з такими водіями можуть бути небезпечними для туристів. Особливо уважними вони просять бути жінок, які приїжджають відпочивати на Балі.

Туристів закликали використовувати тільки добре відомі та перевірені додатки служб таксі, такі як Gojek та Grab.

Влада також попередила мандрівників про підвищену небезпеку терористичних атак у місцях великого скупчення туристів у зв’язку з майбутніми виборами президента. Вони призначені на 14 лютого.

“Будьте уважними до можливих загроз. Популярні туристичні райони можуть стати об’єктом терористичних атак”, – йдеться у попередженні.

Також вони попередили, що напередодні виборів є ймовірність політичних мітингів та протестів.

“У разі протестів можливі перекриття доріг та обмеження доступу до популярних туристичних місць. Уникайте протестів та демонстрацій”, – наголошується у зверненні до туристів.