Найнебезпечніший пляж Балі спантеличив владу через часті смерті туристів

На острові Балі влада почала стурбовано обговорювати, як зробити найвідоміший пляж, Келінгкінг, безпечнішим. Чиновники провели нараду, щоб вирішити, як запобігти частим смертям туристів.

За даними Bali Sun, багато відпочиваючих загинуло через небезпечні хвилі та сильні течії на цьому пляжі. Незважаючи на встановлені знаки, що забороняють купання, туристи йдуть у море і частина їх назад не повертається. Перше рішення після засідання – направити на найнебезпечніший пляж рятувальників. Друге – збудувати загородження. Глава Департаменту туризму Ні Маде Сулішіаваті заявила наступне: «Ми готуємо захисні огорожі та укомплектовуємо персонал. Призначені співробітники носитимуть спеціальну форму, щоб туристи дотримувалися вказівок або зверталися до рятувальників».

Експерти також попередили про ризики під час підходу до індонезійського пляжу через складний рельєф. Спуск і підйом по схилу вимагають особливої обережності, і мандрівникам рекомендується одягати практичні речі та взуття, не сходити з зазначених стежок і виявляти увагу до інших відпочиваючих.

Довідка Келінгкінг – це невеликий пляж на острові Нуса Пеніда, розташований між горами. Пляж популярний через форму гір, що нагадує гігантського динозавра біля океану. Щоб дістатися води, потрібно спуститися з високої гори. На шляху туристів чекають погана дорога та круті урвища. Але вигляд унизу стоїть зусиль: яскраво-блакитна вода та теплий пісок.