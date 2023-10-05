На острові Балі запроваджують нові правила сплати туристичного податку

Іноземцям, які на якийсь час покинуть провінцію Балі, необхідно буде повторно сплатити туристичний податок після повернення, передає The Bali Sun.

Новий туристичний податок на Балі буде запроваджено 14 лютого 2024 року. У розмові з журналістами голова департаменту туризму Балі Тьок Багус Пемаюн підтвердив, що новий збір офіційно набуде чинності раніше, ніж передбачалося.

Таким чином, якщо туристи прибудуть на Балі, а потім сядуть на швидкісний катер до островів Гілі та Ломбок або дістануться Східної Яви, а потім повернуться на Балі, їм доведеться сплатити збір ще раз, коли вони повернуться на острів.

Обійдеться їм це 150 000 індонезійських рупій на людину. Причому сплатити туристичний податок доведеться і за дитину, незалежно від її віку.

До речі, це не стосується мандрівників, які відвідують Нуса-Пеніду, Нуса-Лембонган і Нуса-Ченінган, оскільки ці три острови є частиною провінції Балі.

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