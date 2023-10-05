Всі розділи
ГоловнаІндонезіяНа острові Балі запроваджують нові правила сплати туристичного податку
ІндонезіяТуризм

На острові Балі запроваджують нові правила сплати туристичного податку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі запроваджують нові правила сплати туристичного податку

Іноземцям, які на якийсь час покинуть провінцію Балі, необхідно буде повторно сплатити туристичний податок після повернення, передає The Bali Sun.

Новий туристичний податок на Балі буде запроваджено 14 лютого 2024 року. У розмові з журналістами голова департаменту туризму Балі Тьок Багус Пемаюн підтвердив, що новий збір офіційно набуде чинності раніше, ніж передбачалося.

Таким чином, якщо туристи прибудуть на Балі, а потім сядуть на швидкісний катер до островів Гілі та Ломбок або дістануться Східної Яви, а потім повернуться на Балі, їм доведеться сплатити збір ще раз, коли вони повернуться на острів.

Обійдеться їм це 150 000 індонезійських рупій на людину. Причому сплатити туристичний податок доведеться і за дитину, незалежно від її віку.

До речі, це не стосується мандрівників, які відвідують Нуса-Пеніду, Нуса-Лембонган і Нуса-Ченінган, оскільки ці три острови є частиною провінції Балі.

Читайте також: Амстердам запровадить найвищий туристичний податок у Європі.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі скляний ліфт зірвався в ущелину з висоти понад 90 метрів

Індонезія
Як повідомляє The Guardian, на острові Балі (Індонезія) п'ять...

На острові Балі поліція заарештувала оголеного туриста-лунатика з РФ

Росія
Як повідомляє індонезійський портал Kompas, поліція на острові Балі...

“Цифрові кочівники” назвали найкращі місця світу для віддаленої роботи

Естонія
Під час пандемії COVID-19 з'явилася нова мода – працювати...

У готелі на острові Балі впав ліфт, внаслідок чого загинули 5 туристів

Індонезія
Влада індонезійського острова Балі запевнила туристів, що вони можуть...

На острові Балі туристам тепер доводиться молитися перед походом у гори

Індонезія
На індонезійському острові Балі вигадали незвичайний спосіб обходу заборони...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму