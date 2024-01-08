Всі розділи
ГоловнаІндонезіяНа острові Балі три напівголі туристки шокували покупців у супермаркеті
ІндонезіяТуризм

На острові Балі три напівголі туристки шокували покупців у супермаркеті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі туристки у бікіні шокували покупців у супермаркеті

У перший тиждень року в Індонезії оновили законодавство та заборонили розміщувати в Інтернеті та ЗМІ інформацію, що порушує пристойність. Судовий розгляд передбачено за багато: від оголеної натури до критики країни, спільнот і навіть окремих осіб, повідомило вчора видання The Bali Sun.

Нововведення зачіпає туристів, які неприємно пишуть у пабліках про свій відпочинок. Також покарання чекає й на індонезійських громадян за втручання в чуже життя. Наприклад, на Балі місцеві жителі часто публікують у соцмережах факти порушення правил поведінки іноземцями та постять знайдений «фотокомпромат» у їхніх пабліках.

Так, під заборонену фільмування та оприлюднення потрапляє і недавнє скандальне відео, героїнями якого стали три напівголі туристки. Одна з покупниць зафіксувала побачене у супермаркеті Bintang у районі Семіньяк.

«Дівчата ходили магазином у бікіні-стрінгах: ви б бачили жах і огиду на обличчях людей, і де була охорона?» – обурювалася авторка ролика. У відповідь на зауваження про неприйнятний зовнішній вигляд туристки зі сміхом заявили, що просто всі заздрять їх струнким фігурам і послали жінку, що критикує, куди подалі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі в аеропорту посилили медичний контроль через спалах нового вірусу

Індонезія
Чиновники на Балі вирішили не ризикувати і вкотре посилили...

На острові Балі посилили огляд туристів через спалах вірусу

Індонезія
Місцева влада острова посилить перевірку туристів, що прибувають, через...

Туристам нагадали, що за купання на Балі з трубкою та маскою у морі тепер треба платити гроші

Індонезія
Купання з трубкою та маскою у морі на популярному...

На острові Балі посилює заходи перевірки туристів в аеропорту після спалаху віспи мавп в Індонезії

Індонезія
Балі посилює санітарний контроль за пасажирами, які прибувають до...

Названо найкращі туристичні напрямки світу у 2023 році

Велика Британія
Сайт для мандрівників Tripadvisor представив свій традиційний рейтинг найкращих...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму