На острові Балі три напівголі туристки шокували покупців у супермаркеті

У перший тиждень року в Індонезії оновили законодавство та заборонили розміщувати в Інтернеті та ЗМІ інформацію, що порушує пристойність. Судовий розгляд передбачено за багато: від оголеної натури до критики країни, спільнот і навіть окремих осіб, повідомило вчора видання The Bali Sun.

Нововведення зачіпає туристів, які неприємно пишуть у пабліках про свій відпочинок. Також покарання чекає й на індонезійських громадян за втручання в чуже життя. Наприклад, на Балі місцеві жителі часто публікують у соцмережах факти порушення правил поведінки іноземцями та постять знайдений «фотокомпромат» у їхніх пабліках.

Так, під заборонену фільмування та оприлюднення потрапляє і недавнє скандальне відео, героїнями якого стали три напівголі туристки. Одна з покупниць зафіксувала побачене у супермаркеті Bintang у районі Семіньяк.

«Дівчата ходили магазином у бікіні-стрінгах: ви б бачили жах і огиду на обличчях людей, і де була охорона?» – обурювалася авторка ролика. У відповідь на зауваження про неприйнятний зовнішній вигляд туристки зі сміхом заявили, що просто всі заздрять їх струнким фігурам і послали жінку, що критикує, куди подалі.