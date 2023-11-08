На острові Балі посилили огляд туристів через спалах вірусу

Місцева влада острова посилить перевірку туристів, що прибувають, через спалах вірусу мавпячої віспи в країні, передає Bali Sun.

Справа в тому, що в столиці Індонезії Джакарті спостерігається стрімке зростання випадків захворювання на віспу мавп. А острів Балі вживає всіх можливих заходів щодо запобігання поширенню інфекції. У разі безвідповідальності влади віспа може серйозно позначитися на популярності туристичного спрямування.

“Пасажири та екіпажі авіакомпаній мають пройти перевірку в головному аеропорту острова. Це стосується як внутрішніх, так і міжнародних мандрівників. Для виявлення підвищеної температури використовуватимуться тепловізійні камери.

Гарячка та підвищення температури тіла є ранніми симптомами мавпячої віспи. Тому співробітники аеропортів повинні як слід провести огляд кожного мандрівника. Це необхідні заходи”, – пише видання.

За даними видання, через спалах вірусу можуть постраждати понад 3000 громадян. У Джакарті робляться зусилля щодо відстеження контактів та усунення вогнищ. Міністр охорони здоров’я Рондонуву запевнив, що мавпа віспа хоч і є серйозним вірусом, ризик смерті невеликий. Інкубаційний період захворювання зазвичай становить 1-2 тижні, у разі запущеної хвороби період може сягати 21 дня.

Повідомляється, що хвилі зараження віспою у світі почалися у травні 2022 року у США, Великій Британії, Швеції та Бельгії. На сьогодні у світі підтверджено понад 90 тисяч випадків захворювання.