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ІндонезіяТуризм

На острові Балі посилили огляд туристів через спалах вірусу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На острові Балі посилили огляд туристів через спалах вірусу

Місцева влада острова посилить перевірку туристів, що прибувають, через спалах вірусу мавпячої віспи в країні, передає Bali Sun.

Справа в тому, що в столиці Індонезії Джакарті спостерігається стрімке зростання випадків захворювання на віспу мавп. А острів Балі вживає всіх можливих заходів щодо запобігання поширенню інфекції. У разі безвідповідальності влади віспа може серйозно позначитися на популярності туристичного спрямування.

“Пасажири та екіпажі авіакомпаній мають пройти перевірку в головному аеропорту острова. Це стосується як внутрішніх, так і міжнародних мандрівників. Для виявлення підвищеної температури використовуватимуться тепловізійні камери.

Гарячка та підвищення температури тіла є ранніми симптомами мавпячої віспи. Тому співробітники аеропортів повинні як слід провести огляд кожного мандрівника. Це необхідні заходи”, – пише видання.

За даними видання, через спалах вірусу можуть постраждати понад 3000 громадян. У Джакарті робляться зусилля щодо відстеження контактів та усунення вогнищ. Міністр охорони здоров’я Рондонуву запевнив, що мавпа віспа хоч і є серйозним вірусом, ризик смерті невеликий. Інкубаційний період захворювання зазвичай становить 1-2 тижні, у разі запущеної хвороби період може сягати 21 дня.

Повідомляється, що хвилі зараження віспою у світі почалися у травні 2022 року у США, Великій Британії, Швеції та Бельгії. На сьогодні у світі підтверджено понад 90 тисяч випадків захворювання.

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