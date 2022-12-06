На Балі шахраї знайшли новий спосіб вилучення грошей у туристів

На райському острові Балі, який іноді за подібність пляжів із рекламою знаменитих цукерок називають островом Баунті, активізувалися шахраї. Їхні афери можуть коштувати туристам «купу грошей» – запевняють постраждалі. Попередження з’явилося у місцевій туристичній групі для австралійців, які відвідують Балі, але страждають від цієї шахрайської схеми і всі туристи.

Згідно з цією інформацією, шахраї здебільшого «мешкають» у місцевих барах, неприємні зустрічі відбувалися у популярному прибережному районі Легіана. При цьому шахраї видають себе за таких самих туристів. Суть афери в тому, що пара нібито туристів підходить до своїх колег, пред’являючи їм незнайому валюту, і просять з’ясувати, скільки вони за це можуть отримати.

«Вчора я був у барі на Легіані, і літня індійська пара підійшла до мене із двома доларами США. Вони увійшли до бару і поклали його гроші на наш стіл, попросивши мене пояснити, скільки це коштує», – розповіла одна із постраждалих. Здавалося б, цілком безневинна поведінка. Однак, як пояснюють туристи, у такий спосіб промишляє ціла банда. У кращому випадку, коли туристів буде захоплено розмовою, інші учасники банди «обчистять» кишені та сумочки захоплених розмовою туристів. Якщо ті ризикнуть продемонструвати свій гаманець — його можуть швидко вирвати з рук і помчати на скутері.

«Я просто почав кликати охорону та отримав ненависний погляд. Змилися вони досить швидко. Причому персонал бару сховався! – обурюється турист. Як він додає, із такими шахраями туристи стикалися неодноразово. “Не вступайте з ними в розмови, кажіть: “Google – твій друг” і по можливості йдіть”, – заявляють туристи. При цьому вони впевнені, що є місця, де цих шахраїв бачили неодноразово, але поки що ніхто з них не затриманий.

Також туристів попереджають не піддаватися на різноманітні вуличні опитування — на кшталт «як давно ви приїхали, в якому готелі ви мешкаєте, які у вас плани на день». Довірливі туристи ризикують повернутися до «обнесеного» номеру, запевняють вони. До речі, також рекомендують і перевіряти місцеву валюту після обмінників — туристам розповідають як обмінний пункт у популярному туристичному місті Кута «виманив» у пари 2,2 мільйона рупій або близько 215 доларів, скориставшись незнайомством із місцевими грошима.