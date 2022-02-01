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Балі все ж таки відкривається для всіх туристів, встановивши нові правила

Гліб Парфененко
Райський острів все ж таки відкривається для всіх туристів, встановивши нові правила

Чергову боязку спробу відкритися для туристів роблять влада Індонезії. Справа в тому, що формально Балі відкрито для туристів з осені минулого року, але через жахливі правила в’їзду дурнів серед туристів практично не знайшлося: за кілька місяців на цей райський острів в’їхало лише кілька десятків іноземців. Подробиці читайте у матеріалі «Це крах: популярний тропічний острів прийняв за рік лише 45 туристів».

Тепер, з 1 лютого, в Індонезії скорочено термін карантину для щеплених туристів. Він зменшився із семи до п’яти днів. Офіційно – у зв’язку з коротшим періодом зараження «омікроном».

Як прокоментував Bloomberg координатор заходів контролю поширення коронавірусної інфекції по Яві та Балі Лухут Бінсар, йтиметься лише про щеплених мандрівників. З 4 лютого країна скоротить період карантину до п’яти днів із семи для повністю вакцинованих іноземців, додав і Лухут Панджайтан, член кабінету міністрів, який також займається реагуванням уряду на пандемію. Однак ті, хто має лише одне щеплення від Covid-19, повинні продовжувати дотримуватися семиденного карантину.

«Послаблення поширюється, зокрема, на популярний у мандрівників острів Балі — з лютого на курорті починається нова фаза відновлення міжнародного туризму», – додав Бінсар. Зазначимо, що відкритися Індонезія намагалася кілька разів, але через нові штами всі ці спроби залишилися безуспішними. У 2021 році Балі прийняв лише 43 іноземні туристи.

Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені розповіли, чому краще спати в шкарпетках».

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