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ІНДОНЕЗІЯ

Балі відкриває свої кордони для іноземних туристів. Але не для всіх

Євгеній Подольський

Індонезійський острів Балі відновить прийом іноземних туристів з 14 жовтня, однак мандрівникам після прибуття доведеться дотримуватися восьмиденний карантин, повідомляє Nikkei.Asia.

«Влада Індонезії вирішили відкрити аеропорт Денпасар на Балі для прийому міжнародних рейсів і іноземних туристів. Ослаблення антикоронавірусних обмежень буде проходити поетапно, тому на перших порах мандрівникам після прибуття на Балі доведеться дотримуватися восьмиденний карантин за свій рахунок», – пише видання.

Як зазначає портал, найближчим часом влада вирішить, громадянам яких країн буде дозволено в’їзд на Балі на таких умовах. В першу чергу уряд планує дозволити в’їзд туристам з Південної Кореї, Японії, Сінгапуру і Нової Зеландії. За словами міністра-координатора з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсара Панджаітана, це повинні бути країни з низьким рівнем захворюваності коронавірусів і стабільною епідеміологічною обстановкою. Також вимоги до тестування в цих країнах повинні бути такі ж або аналогічні тим, які діють в Індонезії. В країні схвалено використання вакцин виробництва компаній Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, а також російської «Супутник V».

Як повідомляє портал, спочатку уряд хотів відкрити Балі для іноземних туристів в липні, але відмовилося від цього плану, оскільки в країні різко зросла кількість заражених коронавірусом. В даний час туристам в’їзд в Індонезію заборонений. На острови Індонезії можуть приїхати власники гостьових і короткострокових віз VITAS (Visa tinggal terbatas). Для відвідування країни мандрівникам потрібно, крім сертифікату про вакцинацію від коронавіруса, довідка з негативним результатом ПЛР-тесту.

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