Балі тепер відкритий для мандрівників з 19 країн – але прямих міжнародних рейсів поки що немає

Балі тепер відкрито для іноземних мандрівників із 19 країн. Однак повернення туризму починається повільно, оскільки через тиждень після того, як індонезійська влада відкрила острів, на нього все ще немає прямих рейсів.

“Ми дали дозвіл 19 країнам на поїздки на Балі та острови Ріау”, – заявив міністр морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджаїтан, за повідомленням CNN. Ці країни, обрані за низький рівень позитивної реакції на COVID-19 – Бахрейн, Китай, Франція, Угорщина, Індія, Італія, Японія, Кувейт, Ліхтенштейн, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Іспанія, Швеція та Об’єднані Арабські Емірати. Всі іноземні мандрівники повинні бути повністю вакциновані, мати страховку, що покриває лікування коронавірусу, здати негативні аналізи та пройти карантин власним коштом протягом п’яти днів після прибуття.

Хоча міжнародний аеропорт технічно відкрився 14 жовтня, на той момент не було заплановано жодного міжнародного рейсу, повідомляє AP. І за тиждень ситуація не змінилася. У розкладі прибуття аеропорту немає прямих рейсів, а пошук на Skyscanner та Google показує відсутність прямих рейсів із кількох дозволених країн у найближчі кілька днів. Проте представники туристичних служб очікують, що прямі міжнародні рейси відновляться наприкінці жовтня – на початку листопада.

“Такі речі вимагають часу. Цим країнам та відвідувачам потрібен час”, – сказав губернатор Балі І Вайан Костер, повідомляє Reuters. “Ми сподіваємося, що не пізніше кінця жовтня з’являться вхідні рейси, чи то чартерні, чи комерційні, як ознаки початку відновлення туризму на Балі”.

До пандемії Балі щороку відвідували близько 6 мільйонів; торік це число скоротилося до 1 мільйона, за даними AP. Випадки захворювання на коронавірус різко зросли в Індонезії цього літа, досягнувши піку в липні, але з початку вересня їх кількість неухильно знижується. Станом на 21 жовтня 32% населення були повністю вакциновані.