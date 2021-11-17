Бали теперь открыт для путешественников из 19 стран — но прямых международных рейсов пока нет

Бали теперь открыт для иностранных путешественников из 19 стран. Однако возвращение туризма начинается медленно, так как через неделю после того, как индонезийские власти открыли остров, на него все еще нет прямых рейсов.

«Мы дали разрешение 19 странам на поездки на Бали и острова Риау», — заявил в прошлую среду министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджаитан, по сообщению CNN. Эти страны, выбранные за низкий уровень положительной реакции на COVID-19, — Бахрейн, Китай, Франция, Венгрия, Индия, Италия, Япония, Кувейт, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Испания, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Все иностранные путешественники должны быть полностью вакцинированы, иметь страховку, покрывающую лечение коронавируса, сдать отрицательные анализы и пройти карантин за свой счет в течение пяти дней по прибытии.

Хотя международный аэропорт технически открылся 14 октября, на тот момент не было запланировано ни одного международного рейса, сообщает AP. И спустя неделю ситуация не изменилась. В расписании прибытия аэропорта нет прямых рейсов, а поиск на Skyscanner и Google показывает отсутствие прямых рейсов из нескольких разрешенных стран в ближайшие несколько дней. Однако представители туристических служб ожидают, что прямые международные рейсы возобновятся в конце октября — начале ноября.

«Такие вещи требуют времени. Этим странам и посетителям нужно время», — сказал губернатор Бали И Вайан Костер, сообщает Reuters. «Мы надеемся, что не позднее конца октября появятся входящие рейсы, будь то чартерные или коммерческие, как признаки начала восстановления туризма на Бали».

До пандемии Бали ежегодно посещали около 6 миллионов человек; в прошлом году это число сократилось до 1 миллиона, по данным AP. Случаи заболевания коронавирусом резко возросли в Индонезии этим летом, достигнув пика в июле, но с начала сентября их количество неуклонно снижается. По состоянию на 21 октября 32% населения страны были полностью вакцинированы.