Балі тепер відкритий для іноземних мандрівників, але не для всіх країн

На початку жовтня індонезійські чиновники оголосили, що Балі незабаром знову відкриється для міжнародних мандрівників, і на цьому тижні острів знову почав приймати туристів – але тільки з декількох країн.

“Ми дали дозвіл 19 країнам, щоб вони могли подорожувати на Балі і острова Ріау”, – заявив в середу міністр морських справ і інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан, повідомляє CNN. Ці країни, обрані за низький рівень позитивної реакції на COVID-19, – Бахрейн, Китай, Франція, Угорщина, Індія, Італія, Японія, Кувейт, Ліхтенштейн, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Іспанія, Швеція і Об’єднані Арабські Емірати. Всі іноземні мандрівники повинні бути повністю вакциновані, мати страховку, яка покриває лікування коронавіруса, здати негативні аналізи і пройти карантин за свій рахунок протягом п’яти днів після прибуття.

Хоча міжнародний аеропорт технічно відкрився 14 жовтня, на той момент не було заплановано жодного міжнародного рейсу, повідомляє AP.

“Все це вимагає часу. Цим країнам і відвідувачам потрібен час”, – сказав губернатор Балі І Вайан Костер, повідомляє Reuters. “Ми сподіваємося, що не пізніше кінця жовтня з’являться рейси, що прибувають, будь то чартерні або комерційні, як ознаки початку відновлення туризму на Балі”.

До пандемії Балі щорічно відвідували близько 6 мільйонів чоловік; в минулому році це число скоротилося до 1 мільйона, за даними AP. Випадки захворювання коронавірусів різко зросли в Індонезії цього літа, досягнувши піку в липні, але з початку вересня їх кількість неухильно знижується. Станом на 13 жовтня 22 відсотки населення країни були повністю вакциновані.