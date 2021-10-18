Бали теперь открыт для иностранных путешественников но не для всех стран

В начале октября индонезийские чиновники объявили, что Бали вскоре вновь откроется для международных путешественников, и на этой неделе остров снова начал принимать туристов — но только из нескольких стран.

«Мы дали разрешение 19 странам, чтобы они могли путешествовать на Бали и острова Риау», — заявил в среду министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан, сообщает CNN. Эти страны, выбранные за низкий уровень положительной реакции на COVID-19, — Бахрейн, Китай, Франция, Венгрия, Индия, Италия, Япония, Кувейт, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Испания, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Все иностранные путешественники должны быть полностью вакцинированы, иметь страховку, покрывающую лечение коронавируса, сдать отрицательные анализы и пройти карантин за свой счет в течение пяти дней по прибытии.

Хотя международный аэропорт технически открылся 14 октября, на тот момент не было запланировано ни одного международного рейса, сообщает AP.

«Все это требует времени. Этим странам и посетителям нужно время», — сказал губернатор Бали И Вайан Костер, сообщает Reuters. «Мы надеемся, что не позднее конца октября появятся прибывающие рейсы, будь то чартерные или коммерческие, как признаки начала восстановления туризма на Бали».

До пандемии Бали ежегодно посещали около 6 миллионов человек; в прошлом году это число сократилось до 1 миллиона, по данным AP. Случаи заболевания коронавирусом резко возросли в Индонезии этим летом, достигнув пика в июле, но с начала сентября их количество неуклонно снижается. По состоянию на 13 октября 22 процента населения страны были полностью вакцинированы.