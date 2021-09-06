Балі не відкриють для туристів до кінця 2022 року

Балі є однією з найбільш затребуваних туристичних цілей для пляжного відпочинку в світі. Але відкриття острова для відвідувачів знову затримується – можливо, до кінця 2022 року.

Хоча відпочинок в Європі в цьому році був в цілому можливий для більшості країн, мандрівникам на далекі відстані, особливо любителям Азії, як і раніше потрібно набратися терпіння. Зовсім недавно уряд Таїланду оголосив, що, плануючи відкриття для туристів в липні, країна вітатиме відвідувачів тільки в жовтні. Тепер Індонезія з популярним серед туристів островом для відпочинку Балі також приходить з поганими новинами: навряд чи острів Балі буде відкритий для туристів до третього або четвертого кварталу 2022 року.

Балі планує відновити туризм тільки в кінці 2022 року

Балі закрився для відвідувань ще в травні 2020 року через пандемію корони і з тих пір було представлено кілька планів по відкриттю туризму. Зовсім недавно перезавантаження галузі була запланована на липень 2021 року, але вона також була відкладена міністром туризму Сандіагой Уно через зростання числа інфекцій.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, міністерство туризму Балі тепер хоче дочекатися осіннього саміту G20, щоб відкрити свої кордони. Точні дати саміту поки не визначені, хоча вони очікуються в жовтні або листопаді. Балі – одне з найпопулярніших місць в Індонезії. Уряд сподівається поступово розгорнути туристичну перезавантаження за кілька тижнів до зустрічі G20.

Поточна ситуація з пандемією коронавіруса на Балі

Балі сильно постраждав від пандемії коронавируса – рівень зараження і смертності дуже високий. В даний час, за даними Університету Джона Хопкінса, близько 13 відсотків населення Індонезії повністю вакциновані, але на Балі більше 70 відсотків вже отримали першу дозу вакцини. Однак тривала ізоляція, ймовірно, зробить серйозний вплив на економіку індонезійського острова, яка сильно залежить від туризму. Наслідки, ймовірно, будуть відчутні протягом кількох найближчих років.