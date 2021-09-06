Бали не откроют для туристов до конца 2022

Бали является одной из самых востребованных туристических целей для пляжного отдыха в мире. Но открытие острова для посетителей вновь задерживается — возможно, до конца 2022 года.

Хотя отдых в Европе в этом году был в целом возможен для большинства стран, путешественникам на дальние расстояния, особенно любителям Азии по-прежнему нужно набраться терпения. Совсем недавно правительство Таиланда объявил, что, планируя открытие для туристов в июле, страна будет приветствовать посетителей только в октябре. Теперь Индонезия с популярным среди туристов островом для отдыха Бали также приходит с плохими новостями: вряд ли остров Бали будет открыт для туристов третьего или четвертого квартала 2022 года.

Бали планирует возобновить туризм только в конце 2022

Бали закрылся для посещений еще в мае 2020 году из пандемии короны и с тех пор было представлено несколько планов по открытию туризма. Совсем недавно перезагрузки области была запланирована на июль 2021, но она также была отложена министром туризма Сандиагой Уно из-за роста числа инфекций.

Согласно сообщениям местных СМИ, министерство туризма Бали теперь хочет дождаться осеннего саммита G20, чтобы открыть свои границы. Точные даты саммита пока не определены, хотя они ожидаются в октябре или ноябре. Бали — одно из самых популярных мест в Индонезии. Правительство надеется постепенно развернуть туристическую перезагрузки за несколько недель до встречи G20.

Текущая ситуация с пандемией коронавируса на Бали

Бали сильно пострадал от пандемии коронавируса — уровень заражения и смертности очень высок. В настоящее время, по данным Университета Джона Хопкинса, около 13 процентов населения Индонезии полностью вакцинированы, но на Бали более 70 процентов уже получили первую дозу вакцины. Однако длительная изоляция, вероятно, окажет серьезное влияние на экономику индонезийского острова, которая сильно зависит от туризма. Последствия, вероятно, будут ощутимы в течение нескольких ближайших лет.