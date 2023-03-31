Коли природа перемагає цивілізацію: 5 дивовижних місць планети

Люди захопили більшу частину землі, побудували міста та змінили природний ландшафт. Зелені джунглі змінилися на кам’яні, і всюди з’явилися блага цивілізації. Але варто тільки людині залишити свої твори без нагляду, як природа відразу відвойовує свою територію.

У добірці India Times зібрано 5 місць Землі, де природа здобула гору над цивілізацією.

Хотуван, Китай

Колись у цьому занедбаному рибальському селі проживало понад 2000 осіб. Сьогодні селище потопає у зелені та порожнечі. Причинами зникнення людей стали проблеми з доставкою їжі та освітою у 1990-х.

На даний момент тут проживає лише кілька людей. Натомість туристи з усього світу їдуть сюди, щоб сфотографувати незвичайні постапокаліптичні краєвиди.

Прип’ять, Україна

26 квітня 1986 року навіки змінила долю міста та його мешканців. Після Чорнобильської катастрофи вони були змушені назавжди залишити свої будинки і місто спорожніло. З того часу єдиним нагадуванням про колишнє життя служать запустілі будівлі та буйство зелені.

Оскільки рівень радіації тут досі високий, єдиний спосіб відвідати Чорнобильську зону відчуження – замовити екскурсію до однієї з ліцензованих компаній.

Кольманскоп, Намібіа

Занедбане місто-примара в пустелі Наміб колись був одним із головних центрів з видобутку алмазів. У його найкращі роки тут проживало понад тисячу людей. Селище було споруджено Німецьким рейхом спеціально для видобутку дорогоцінного каміння. Окрім будинків для місцевих робітників, тут розташовувалися школа, лікарня, стадіон, бібліотека, тенісні корти, магазини, кінотеатр, електростанція, пекарня, навіть казино та майданчик для гри в боулінг, відкрито першу на африканському континенті трамвайну лінію.

Людська жадібність перемогла: запас алмазів вичерпався, а разом із ним і джерела питної води, після чого роз’їхалися люди.

Чортів міст Ракотцбрюке, Німеччина

Культовий арочний міст, розташований у мальовничому парку Кромлау, є магнітом для туристів. Твір архітектури зачаровує, створюючи ідеальне коло у відбитку нерухомих вод.

За легендою міст був замовлений місцевим лицарем 1860 року. Архітектор мав дуже короткий термін для завершення мосту. Легенда свідчить, що він закликав диявола допомогти йому закінчити свою роботу і той погодився в обмін на душу першої живої істоти, яка перетне міст. Він закінчив будівництво, але наскільки розумними були будівельники: вони обдурили диявола, змусивши півня чи козла пройти мостом замість себе. Диявол був лютий, а потім убив бідну тварину перед тим, як зникнути.

Насправді, звичайно, міст був створений людиною. Щоб зберегти його стан та забезпечити безпеку туристів, доступ до мосту закрито. На нього можна лише дивитися. Найкращий час для цього — весна після танення снігу або осінь (серпень/вересень), коли міст покривається осіннім листям.

Острів Росс, Індія

Офіційно названий Нетеджі Сабхеш Чандра Бос входить до групи Андаманських островів. 1857 року королева Британії стала посилати сюди політичних в’язнів. Їхніми силами тут з’явилися резиденції з доглянутими садами, церква, друкарня, басейн, магазини, лікарня, пекарня – всі блага тогочасної цивілізації.

Нині від колишньої величі майже нічого не залишилося. На його місці проросло масивне коріння та гілки. Колись тут був “Париж Сходу”, а тепер – тільки джунглі.