Індія випередила Китай за кількістю жителів і стала найбільш населеною країною світу

Як повідомляє MarketWatch з посиланням на власний аналіз прогнозів ООН, Індія випередила Китай і стала найбільш населеною країною у світі.

За даними на 17 квітня, населення Індії становило 1 425 937 441 особу, тоді як у Китаї на ту ж дату проживало 1 425 744 008 осіб.

Експерти MarketWatch відзначають, що Індія має величезний економічний потенціал, зумовлений не лише чисельністю, а й складом населення.

Країна переживає період так званого демографічного дивіденду, котрим характерний економічне зростання і натомість низької частки непрацездатного населення.