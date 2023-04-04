Новий страшний вірус зі смертністю 90%: туристам заборонили відвідувати три небезпечні країни

Черговим «страшним вірусом» зі смертністю 90%, «двоюрідному родичу» Еболи – вірусу Марбурга, попередили туристів у ВООЗ. Поки що спалах фіксують у трьох країнах Африки, які деякі держави вже заборонили відвідувати своїх туристів.

На спалах вірусу вже звернули увагу у ВООЗ, заявивши, що захворювання «є епідемічний потенціал». Туристам, які ризикують вирушити до трьох африканських країн, рекомендують перевірити себе на наявність основних симптомів. При цьому наголошують, що Марбург є «інфекційним захворюванням, яке має 90% смертність». При цьому ВООЗ заявила, що “не можна виключати ризик міжнародного розповсюдження”.

Як повідомляє The Sun, до зони ризику внесено три країни. І якщо в Екваторіальну Гвінею, де зареєстровано найбільшу кількість випадків, і Бурунді, де також зафіксовані смерті від загадкової хвороби, український турист навряд чи потрапить, то Танзанія, що також опинилася в списку ризикованих країн, у наших туристів у свій час була дуже популярна.

Багато країн вже закривають “зону ризику” для туристів. Так, Центри США з контролю та профілактики захворювань закликали своїх туристів уникати контактів із хворими людьми та стежити за симптомами протягом трьох тижнів після виїзду з цього району. У В’єтнамі запровадили обов’язковий огляд для всіх туристів, які прибувають із цих країн. А Саудівська Аравія, Оман та Кувейт загалом запровадили заборону на відвідування цих країн.

Як уточнюють експерти, Екваторіальна Гвінея оголосила про спалах хвороби, спричиненої вірусом Марбург, ще в середині лютого, коли випадки захворювання поширилися на кілька провінцій. На кінець березня у країні було виявлено 13 підтверджених випадків та 20 ймовірних. При цьому всі «ймовірні» випадки — загиблі від хвороби. У Танзанії зафіксовано 8 випадків, з них п’ять летальних випадків. У Бурунді зафіксовано трьох загиблих, правда влада країни заперечує, що це випадок цього вірусу.

Як заявили у ВООЗ, вірус Марбург передається людям від фруктових кажанів, чим нагадує сумнозвісний ковид, а також може передаватися між людьми при прямому контакті з біологічними рідинами, поверхнями та матеріалами. На початковому етапі у пацієнтів фіксуються висока температура, озноб, біль голови та міалгія; через кілька днів розвивається висипання, жовтяниця, ураження печінки та підшлункової, внутрішні кровотечі та поліорганна дисфункція, що все разом з великою ймовірністю призведе до смерті хворого.

Додамо, що туризм, який добре пам’ятає, як «невинно» починався ковід, який завдав туріндустрії величезних втрат, за звичкою від таких заяв ВООЗ уже напружився.