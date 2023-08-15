Битва за шезлонги: на курортах Іспанії готелі борються за пляжні місця

На Канарських островах у готелі Paradise Park вже третій день триває напружена боротьба за шезлонги. Велике тропічне плавальне місце перетворюється на арену, коли гості змагаються за право першими зайняти пляжні лежаки, розміщуючи рушники. Натовпи гостей кидаються до басейну, щоб зайняти бажані місця, і починається справжній хаос.

Сцена, коли натовп туристів біжить на відстань 20 метрів від входу до басейну, а одна людина встигає кинути рушники на п’ять лежаків, дивує решту відвідувачів.

Хоча ця подія стала відомою в середині липня після того, як відеоролик з’явився в інтернеті, керівництво готелю Paradise Park відмовилося коментувати те, що відбувається. Ця ситуація не є поодиноким випадком на іспанських курортах, і подібні змагання за пляжні місця відбуваються щодня, іноді навіть набираючи загрозливих масштабів.

Британська газета Daily Mail повідомляє про останній інцидент на Канарських островах, де два британські туристи виштовхнули жінку з лежака, щоб зайняти його самі. У відповідь іспанські готелі розробляють хитрі методи регулювання ситуації.

Поява “контролерів лежаків” у готелях

Біля готелю Sunset Beach Club на популярному іспанському узбережжі Коста-дель-Соль починають складатися черги вже з шостої тридцять ранку, хоча саме місце відкривається лише о дев’ятій. За словами Мігеля Маркоса, директора готелю, вони мають клієнтів, які пишаються тим, що перші в черзі. Щоб уникнути суєти та напруженості при відкритті готелю, вони вжили заходів та організували контроль над процесом.

Хосе Карлос, відповідальний за пляжні лежаки, відкриває двері готелю о дев’ятій ранку, і розпочинається змагання за пляжні місця. Однак він наголошує, що це “війна” йде лише за найкращі місця, а в решту часу все спокійно. Він уже три роки працює контролером лежаків і зауважує, що ця боротьба відбувається щоліта, але цього року вона менш інтенсивна.

Метод контролю лежаків виявився ефективним. Готель Sunset Beach Club, у якому 700 лежаків мають розділити 1800 гостей, розробив спеціальні протоколи. Контролери стежать за місцями і надають попередження. Якщо місце залишається порожнім, вони забирають речі та звільняють лежак.

Фахівці з контролю лежаків звертають увагу на певні підказки, що вказують на те, що лежаки справді використовуються. Наприклад, якщо на лежаку лежить книга о 9:30, це може вказувати на те, що місце зайняте. Також деякі гості залишають один рушник на кількох лежаках, щоб забезпечити собі місце.

Цей метод дозволяє відвідувачам насолоджуватися басейном без неприємних ситуацій. Незважаючи на те, що деякі клієнти можуть роздратуватися, коли їх речі прибирають, організатори впевнені, що такий контроль допомагає уникнути конфліктів.

Курортні міста на іспанському узбережжі мають величезний попит, і, щоб задовольнити потреби туристів, готелі інвестують у збільшення кількості лежаків і розробляють стратегії боротьби за них.