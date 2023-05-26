Скандальна авіакомпанія запускає для росіян транзитні рейси до Європи

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільша авіакомпанія Грузії Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи.

Про це заявив засновник авіакомпанії Тамаз Даіашвілі, зазначивши, що в планах авіакомпанії п’ять європейських міст: Мілан, Париж, Відень, Ларнака, Салоніки, повідомляє RTVI.

“Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках”, – сказав Даіашвілі, зазначивши при цьому, що за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією і Грузією поступово відновиться.

“Природно, будемо зберігати повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося”, – додав він.

Авіасполучення між Грузією та Росією

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року.

Дозвіл на відновлення польотів отримали російська авіакомпанія “Азимут” і грузинська Georgian Airways. Візовий режим для громадян Грузії був скасований російською стороною.

19 травня 2023 року Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії, яка літала в Крим.

Перший рейс з Росії викликав масові протести в Грузії. Правоохоронці затримали частину учасників мітингів, але на бік протестувальників встала і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways.

12 травня 2023 року Georgian Airways оголосила президента Грузії персоною нон грата. Глава ради директорів вимагає від Зурабішвілі вибачень.