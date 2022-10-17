Грузія планує запровадити візовий режим із Росією

У Грузії знову порушили питання про можливий перегляд безвізового режиму з Росією. Цього разу із такими заявами виступила президент країни Саломе Зурабішвілі під час конференції з Майєю Санду у Кишиневі. За словами грузинського лідера, остаточне рішення буде ухвалено урядом. Причиною слів про ймовірний перегляд «ліберального безвізового режиму» став наплив росіян до Грузії за останній місяць.

Нагадаємо, що після оголошення часткової мобілізації на російсько-грузинському кордоні утворилися багатокілометрові черги. Деякі мандрівники стояли в пробці три доби. Щоб зменшити завантаженість пропускного пункту, на територію Північної Осетії тимчасово припиняли пропускати автомобілі з інших регіонів.

Раніше із заявою про запровадження візового режиму для громадян РФ виступав грузинський опозиційний політик Ніколаза Вашакідзе.