Податок для туристів планують запровадити у Грузії

Інститут розвитку туризму Грузії запропонував стягувати з іноземних туристів щоденний збір у розмірі одного скрині за проживання у готелі.

Зібрані кошти будуть направлені до бюджету місцевих муніципалітетів для розвитку міст та сіл. За результатами опитування готелів у Батумі та Кобулеті, яке цитує джерело, 52 відсотки респондентів вітають цю ідею. Готелі вважають, що такий збір сприятиме сталому розвитку туристичного сектору.

“Запропонований податок буде сплачуватись тільки туристами при проживанні в готелі, а власники або оператори готелів не будуть нести його фінансове навантаження. Наприклад, якщо вартість проживання в готелі становить 100 ларі, а туристичний податок становить 1 ларі на добу, то сума, сплачена туристом, становитиме 101 ларі”, – пояснив виконавчий директор Інституту туризму Грузії Мамука Бердзенішвілі.

Бердзенішвілі додав, що у разі запровадження цього збору, наприклад, у Батумі, зі збільшенням кількості готелів та туристів, місцевий бюджет міг би отримати додатково 4-6 мільйонів ларі. В Інституті туризму Грузії зазначили, що запровадження цієї ініціативи буде добровільним для муніципалітетів. Також буде встановлено стелю податку, і місцева влада зможе самі визначити розмір збору в межах встановленої суми.

Щоб повністю виключити всі ризики, які можуть виникнути після запровадження нової практики, процес триватиме тривалий час, можливо, рік-два, пояснили представники грузинського турсектору.