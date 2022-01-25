У Греції через негоду оголошено локдаун

Влада Греції у зв’язку з рясними снігопадами оголосила 25 січня вихідним днем ​​у деяких регіонах країни. У вівторок роботу там продовжують лише лікарні, аптеки, продуктові магазини, поліція та громадський транспорт, повідомив журналістам міністр із питань кліматичної кризи та цивільного захисту республіки Христос Стіліанідіс.

За його словами, неробочий день оголошено в областях, визнаних регіонами підвищеної небезпеки через несприятливі погодні умови. Зокрема, на островах Додеканес, Кіклади, Споради, на Криті, Евбеї, в Аттиці та Беотії закриті школи, вузи, приватні підприємства, дитячі садки тощо.

Фіксується зниження температури до мінусових значень, що є рідкістю у цих регіонах. Громадський транспорт практично працює скрізь. Поїзди та трамваї ходять у звичайному режимі, а автобуси та тролейбуси – по можливості.

Нагадаємо, 24 січня на Грецію обрушився циклон «Елпіс», який приніс сильні снігопади та значне похолодання. Через вкрай несприятливі погодні умови в понеділок влада була змушена частково перекрити шосе Афіни – Салоніки. Метеорологи прогнозують збереження ситуації до середовища.