У Європі бум туризму, причому без росіян і поки що без китайців

У ЄС у готелів, туроператорів, авіакомпаній та аеропортів дедалі більше клієнтів і навіть рекордів, а Китай знімає обмеження на тури за кордон. У 2024 підйом явно продовжиться.

У Європі туристичний бум, європейці зголодніли під час пандемії подорожей, комфортного відпочинку, екскурсій, і цього року їх не дотримали ні інфляція в єврозоні, ні рецесія в Німеччині, ні спека та пожежі в Середземномор’ї. Особливість цього буму полягає в тому, що хороших і навіть рекордних показників готелю, туроператори, авіакомпанії, аеропорти досягли в ЄС у ситуації, коли різко скоротилася кількість російських туристів, а потік китайських ще не відновився.

Німці на літній відпустці не економили

Тут ключову роль відіграли жителі Німеччини – найбільш населеної країни ЄС і провідного в Європі ринку виїзного туризму. “Німці на літній відпустці не економили”, – говорить заголовок статті, в якій інформаційне агентство dpa підбиває підсумки сезону, що завершується. Лідер ринку, туристичний гігант TUI, продав у ФРН на 10% більше турів, ніж торік. 80% клієнтів обирали чотири- та п’ятизіркові готелі, підрахував його найбільший конкурент DER Touristik, проаналізувавши поїздки, заброньовані на період з червня до кінця вересня.

“Ми бачимо, що тренди минулого літа та минулої зими, наприклад вибір якісніших готелів, продовжилися і навіть посилилися”, – пояснив менеджер DER Touristik Свен Шікарскі (Sven Schikarsky). Інші тренди: подальше зростання популярності сімейного відпочинку та готелів, що працюють за системою „все включено“. Такі готелі віддали перевагу цього літа 45% клієнтів концерну. Серед клієнтів TUI їх було навіть понад половину.

Літній бум явно продовжиться і цієї зими. Так, у TUI кількість заброньованих на майбутні холодні місяці поїздок на 15% вище, ніж було на той же час минулого року. Цього разу найбільш затребуваною вперше виявилася єгипетська Хургада, якщо розглядати разом основні Канарські острови – Тенерифе, Гран-Канарія і Фуертевентура, то перше місце в зимовому сезоні стабільно займають саме вони.

У лоукостера Ryanair – рекорди з авіапасажирів

Але це – організований туризм, а в Європі багато хто подорожує самостійно, особливо коли здійснює короткострокові поїздки для знайомства з популярними містами та їх пам’ятками. При цьому європейці найчастіше, якщо не їдуть машиною, користуються послугами авіакомпаній-дискаунтерів, тож про бум у сегменті міського туризму в ЄС можна судити за їхніми показниками.

У найбільшого європейського лоукостера, ірландського повітряного перевізника Ryanair, і липень, і серпень 2023 виявилися за кількістю пасажирів найкращими в історії компанії. В останній місяць літа Ryanair перевезла рекордні 18,9 млн пасажирів, що не тільки на 12% більше, ніж у тому ж місяці рік тому, але й на 4 млн людей більше, ніж у серпні 2019 року. Таким чином, у Ryanair пасажиропотік вже значно перевершив рівень до пандемії.

І справа тут не тільки в успішній роботі саме цієї авіакомпанії. Про значне зростання туристів всюди в Європі красномовно свідчать опубліковані останніми тижнями квартальні та піврічні звіти цілого ряду повітряних перевізників. Фінансові показники суттєво покращилися як у лоукостерів – німецького Eurowings та британського EasyJet, так і у класичних авіакомпаній. Це і німецька Lufthansa з дочірніми фірмами Swiss та Austrian Airlines, і франко-нідерландська Air France KLM, і британо-іспанська група IAG, до якої входять British Airways та Iberia, а також ірландська AerLingus.

Зростання виручки та прибутку всім цим авіакомпаніям забезпечили саме туристи, адже 80% авіапасажирів не тільки в Європі, а й усюди в планеті, здійснюють польоти з туристичною чи особистою, а не з діловою метою, повідомило в середині серпня об’єднання німецьких аеропортів ADV з посиланням на репрезентативне всесвітнє опитування.

Греція розраховує на найкращий туристичний рік

Значне зростання попиту на польоти відбилося, звісно, і показники європейських аеропортів. У липні, у розпал відпускного сезону, 23 міжнародні аеропорти Німеччини відправили і прийняли понад 19,4 млн пасажирів. Це був найкращий місяць з початку 2020 року, хоча вийти на рівень до пандемії поки що не вдалося. Але порівняно з минулим роком пасажиропотік у німецьких аеропортах зріс із січня до липня майже на 25%, повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis). І це при тому, що квитки на міжнародні польоти, які підрахували німецькі статистики, подорожчали в першому півріччі 2023 року приблизно на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш затребуваними напрямками у німецьких туристів були у липні, за даними Destatis, Іспанія, Туреччина та Греція. Картина традиційна, однак порівняння з липнем 2019 року показує, що попит на іспанський напрямок у Німеччині знизився, тоді як популярність турецьких та грецьких курортів помітно зросла.

У Греції взагалі планується найкращий туристичний рік у її історії. Принаймні всі попередні місяці кількість пасажирів в аеропортах материкової частини та на островах приблизно на 10% перевищувала показники рекордного передпандемійного 2019 року, коли ця країна прийняла 33 млн гостей і заробила завдяки їм небувалий дохід у 18 млрд євро.

У європейських готелів – найкращі півроку за 10 років

Про бум, який цього року переживає в Європі як виїзний, так і в’їзний туризм, свідчать і показники готелів. У першій половині 2023 року (а перше, зимово-весняне півріччя у туріндустрії зазвичай завжди слабше, ніж друге, літньо-осіннє) готелі в країнах ЄС зафіксували майже 1,2 млрд ночівель. Це на 0,9% відсотків більше, ніж за перші шість місяців успішного доковідного 2019 року, та найкращий показник для цього періоду за останні десять років, повідомило 15 вересня статистичне відомство Євросоюзу Eurostat.

Воно наголосило, що порівняно з 2022 роком кількість ночівель зросла у всіх країнах ЄС крім Угорщини, де відмічено лише невелике зниження. Особливо сильний приріст у 30-40% продемонстрували Кіпр, Мальта та Словаччина. Водночас, приблизно половина країн, перш за все невеликих, ще не повернулася за цим показником на рівень до пандемії, у тому числі ті ж Угорщина та Словаччина, а також Литва та Латвія, зазначив Eurostat.

Готелі Німеччини за кількістю ночівель впритул наблизилися до рівня 2019 року, але поки що теж його не перевищили. Втім, у 2024 році це неодмінно станеться – хоча б тому, що у червні-липні ФРН прийматиме чемпіонат Європи з футболу серед чоловіків, отже готелі щонайменше у тих десяти містах, у яких відбудуться матчі Євро-2024, можуть розраховувати на дуже високу заповнюваність.

А в Парижі в липні-серпні 2024 відбудуться літні Олімпійські ігри, які неодмінно дадуть потужний імпульс туристичної індустрії Франції, але можуть позитивно позначитися і на її сусідах. Адже цілком імовірно, що вболівальники з різних куточків світу скористаються приїздом до Європи, щоб побувати і в інших країнах континенту.

Китайці мріють з’їздити до Європи

Туристичний бум у Європі наростатиме найближчими місяцями і особливо влітку 2024 року ще й тому, що такий гігант на ринку виїзного туризму, як Китай, знімає введені під час пандемії обмеження на групові поїздки своїх громадян за кордон. Так, 10 серпня були скасовані заборони на тури до Німеччини та Великобританії, до цього влада КНР відкрила, наприклад, Францію та Португалію.

Згідно з опублікованим 19 вересня опитуванням консалтингової компанії IPK International, що спеціалізується на вивченні світового туристичного ринку, понад 80% респондентів у Китаї заявили, що планують у найближчі 12 місяців здійснити поїздку за кордон, причому найбільший інтерес викликають у них не інші країни Азії, а саме Європа.