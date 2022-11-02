Прем’єр: Греція готова пожертвувати російськими туристами заради України

Цього року російський турпотік до Греції виявився практично нульовим. Про це розповів прем’єр-міністр республіки Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, країна буквально пожертвувала російськими туристами задля підтримки України. Однак така ціна для Греції є цілком прийнятною, а санкції проти Росії – вірне рішення.

«Отже, ми заплатили ціну сумлінним виконанням санкційного пакета, і я переконаний, що ми вчинили правильно», – заявив Кіріакос Міцотакіс після переговорів з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні.