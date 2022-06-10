Всі розділи
ГоловнаГреціяПерший літак Qatar Airways приземлився на грецькому острові Санторіні
ГреціяТуризм

Перший літак Qatar Airways приземлився на грецькому острові Санторіні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Перший літак Qatar Airways приземлився на грецькому острові Санторіні

У розкладі Qatar Airways з’явився новий рейс на Санторіні. Тепер пасажири можуть дістатися знаменитого грецького острова з більш ніж 150 пунктів призначення через міжнародний аеропорт Хамад у Досі.

До початку сезону відпусток авіакомпанія Qatar Airways полегшує своїм клієнтам відпочинок у Греції, запустивши новий рейс на Санторіні (JTR) із частотою тричі на тиждень та відновивши польоти на Міконос (JMK).

Перший рейс із Дохи на Санторіні відбувся у вівторок, 7 червня. Аеробус A320 з 12 місцями бізнес-класу та 132 місцями в «економі» вперше приземлився у Міжнародному аеропорту Санторіні.

Авіакомпанія відзначила цю подію створенням спеціального бортового меню. Воно розроблено з урахуванням традиційної грецької кухні, із спеціально оформленими столовими приладами для всіх пасажирів та ілюстрованою карткою меню для клієнтів бізнес-класу. Пасажирам подарували святкові кекси.

Санторіні — третій напрямок «Катарських» у Греції після Афін та Міконоса.

Сезонні рейси на Міконос відновилися 3 червня, заплановано чотири частоти щотижня, до Афін Qatar Airways літатимуть двічі на день з урахуванням інтересів як ділових пасажирів, так і туристів.

Qatar Airways продовжує свою гнучку політику бронювання, пасажири можуть необмежену кількість разів змінювати дати та напрямки поїздок, їм доступне безкоштовне повернення коштів за всі квитки з вильотами до 30 вересня 2022 року.

Пасажири, що летять на Санторіні та назад, також зможуть скористатися підвищеними нормами провезення багажу — до 35 кг в економ-класі та 40 кг із додатковими двома місцями ручної поклажі у бізнес-класі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleТуреччинаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал