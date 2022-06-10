Перший літак Qatar Airways приземлився на грецькому острові Санторіні

У розкладі Qatar Airways з’явився новий рейс на Санторіні. Тепер пасажири можуть дістатися знаменитого грецького острова з більш ніж 150 пунктів призначення через міжнародний аеропорт Хамад у Досі.

До початку сезону відпусток авіакомпанія Qatar Airways полегшує своїм клієнтам відпочинок у Греції, запустивши новий рейс на Санторіні (JTR) із частотою тричі на тиждень та відновивши польоти на Міконос (JMK).

Перший рейс із Дохи на Санторіні відбувся у вівторок, 7 червня. Аеробус A320 з 12 місцями бізнес-класу та 132 місцями в «економі» вперше приземлився у Міжнародному аеропорту Санторіні.

Авіакомпанія відзначила цю подію створенням спеціального бортового меню. Воно розроблено з урахуванням традиційної грецької кухні, із спеціально оформленими столовими приладами для всіх пасажирів та ілюстрованою карткою меню для клієнтів бізнес-класу. Пасажирам подарували святкові кекси.

Санторіні — третій напрямок «Катарських» у Греції після Афін та Міконоса.

Сезонні рейси на Міконос відновилися 3 червня, заплановано чотири частоти щотижня, до Афін Qatar Airways літатимуть двічі на день з урахуванням інтересів як ділових пасажирів, так і туристів.

Qatar Airways продовжує свою гнучку політику бронювання, пасажири можуть необмежену кількість разів змінювати дати та напрямки поїздок, їм доступне безкоштовне повернення коштів за всі квитки з вильотами до 30 вересня 2022 року.

Пасажири, що летять на Санторіні та назад, також зможуть скористатися підвищеними нормами провезення багажу — до 35 кг в економ-класі та 40 кг із додатковими двома місцями ручної поклажі у бізнес-класі.