Всі розділи
ГоловнаВізиНазвано Топ-10 країн, у яких найпростіше отримати шенгенську візу на літо 2023...
ВізиГреціяІталія

Названо Топ-10 країн, у яких найпростіше отримати шенгенську візу на літо 2023 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Євросоюз вирішив змінити Шенгенську систему

Топ-10 країн, у яких найпростіше отримати шенгенську візу на літо 2023 року, представило видання Schengenvisainfo.

Щоправда, список не є універсальним, для різних країн, різні правила і квоти. Наприклад, майже половина учасників списку в принципі не видає туристичні візи російським туристам. Та й закордонних попередили, що не варто намагатися отримати шенгенську візу в одній країні — у тому числі в країнах, представлених у рейтингу, а натомість планувати поїздку до іншої, оскільки це називається «купівля візи» і різко засуджується країнами Шенгенської угоди.

У представленому рейтингу стверджується, що десять країн з найнижчим рівнем відмов у тому ж році виглядають таким чином, від найвищого до найнижчого:

  1. Італія – 12,7%
  2. Греція – 12,5 відсотка
  3. Швейцарія – 12 відсотків
  4. Польща – 11,6%
  5. Люксембург – 10,5%
  6. Фінляндія – 9,7%
  7. Словаччина – 9,7%
  8. Латвія – 9,5%
  9. Литва – 7,8%
  10. Ісландія – лише 1,9 відсотка.

Нагадаємо, що з них у видачі віз росіянам відмовляють Польща, Фінляндія, Словаччина, а також Прибалтика, тобто Литва та Латвія. Для інших туристів згадано, що країни з найвищим рівнем відмов — це Мальта, Швеція, Бельгія та Франція.

Франція є країною Шенгенської угоди з найбільшою кількістю відхилених віз, оскільки французька влада за кордоном відхилила загалом 408 876 заяв минулого року з майже двох мільйонів заяв.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо 4 популярні напрямки Європи, де туристи найчастіше хворіють

Болгарія
У Європі є як мінімум чотири напрямки, де туристи...

Аеропорт у Римі назвали найкращим у Європі

Італія
Міжнародна рейтингова організація повітряного транспорту дала п'ять зірок римському...

ЄС запровадить збір для громадян країн із безвізовим в’їздом з 2024 року

Візи
Як повідомляє видання Time Out, з 2024 року громадяни...

Європейські країни повністю припинили видачу віз туркам

Візи
Візова політика європейських країн щодо громадян Туреччини погіршується, що...

Оголошено, з чим зіткнуться туристи в аеропортах Європи у травні та червні

Бельгія
Туристи продовжують подорожувати Європою, однак у травні та червні...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму