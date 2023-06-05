Названо Топ-10 країн, у яких найпростіше отримати шенгенську візу на літо 2023 року

Топ-10 країн, у яких найпростіше отримати шенгенську візу на літо 2023 року, представило видання Schengenvisainfo.

Щоправда, список не є універсальним, для різних країн, різні правила і квоти. Наприклад, майже половина учасників списку в принципі не видає туристичні візи російським туристам. Та й закордонних попередили, що не варто намагатися отримати шенгенську візу в одній країні — у тому числі в країнах, представлених у рейтингу, а натомість планувати поїздку до іншої, оскільки це називається «купівля візи» і різко засуджується країнами Шенгенської угоди.

У представленому рейтингу стверджується, що десять країн з найнижчим рівнем відмов у тому ж році виглядають таким чином, від найвищого до найнижчого:

Італія – 12,7% Греція – 12,5 відсотка Швейцарія – 12 відсотків Польща – 11,6% Люксембург – 10,5% Фінляндія – 9,7% Словаччина – 9,7% Латвія – 9,5% Литва – 7,8% Ісландія – лише 1,9 відсотка.

Нагадаємо, що з них у видачі віз росіянам відмовляють Польща, Фінляндія, Словаччина, а також Прибалтика, тобто Литва та Латвія. Для інших туристів згадано, що країни з найвищим рівнем відмов — це Мальта, Швеція, Бельгія та Франція.

Франція є країною Шенгенської угоди з найбільшою кількістю відхилених віз, оскільки французька влада за кордоном відхилила загалом 408 876 заяв минулого року з майже двох мільйонів заяв.