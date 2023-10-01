Названі країни Європи де потрібно найменше працювати

Міфи про «лінощі» жителів курортних країн, широко поширені в Європі, виявилися саме міфами. Такі дані показав нещодавній звіт Європейського статистичного управління (Євростата), який назвав країни Європи, де найменше треба працювати, і де навпаки найбільше. Найтриваліший робочий тиждень опинився в Греції, а на іншому кінці шкали знаходяться такі традиційно «просунуті» країни, як Нідерланди та Німеччина.

В середньому, жителі Європи віком від 20 до 64 років працюють 37,5 години на тиждень. При цьому найкоротший робочий тиждень зафіксований у Нідерландах — 33,2 години на тиждень, далі йдуть Німеччина з 35,3 години на тиждень і Данія, де всього на десять хвилин більше. На четвертому місці Норвегія, що також не сильно відстала, — 35.5.

На протилежному кінці шкали — де число робочих годин на тиждень виявилося найдовшим — раптово перше місце посіла «лінива» Греція. Вона має найвищий робочий день у Європі – 41 год. Але це не рекорд — запевняє Євростат, якщо вийти за межі Євросоюзу, то лідером виявиться Сербія — там взагалі доводиться працювати 43,3 години на тиждень. Грецію «наганяють» й інші країни Східної Європи, які як потрапили до Євросоюзу, так і рвуться до нього — це Польща, а також Румунія та Болгарія, у всіх країнах тривалість робочого часу становить 40,2.

У «працюючого» кінця списку й інші курортні країни. Так, у Португалії робочий тиждень виявився тривалістю 39,9 години, у Чехії 39,8, ненабагато від них відстали Словенія, Хорватія, Угорщина та Словаччина, де робочий час становить 39,6 на тиждень. В Австрії та Швейцарії працюють у середньому 36 годин на тиждень. В Іспанії цей показник досягає 37.8 годин, в Італії та Франції – 37.4.