У Ємені представили концепт небесного готелю — «Летючий Титанік»

У Ємені представили концепт готелю-літака Sky Cruise, який вже назвали “Летючим Титаніком”. Його спроектував біотехнолог Хашим Аль-Гайлі.

Залишатися в повітрі роками небесний готель зможе завдяки атомній енергії: він має 20 електродвигунів, що працюють за рахунок ядерного синтезу. Керуватиме літаком штучний інтелект.

На борту, крім розкішних номерів та ресторанів, планується влаштувати ігрові кімнати та кінотеатри. Гості зможуть насолоджуватися видом на хмари зі спеціальних оглядових майданчиків із панорамними вікнами. Готель Sky Cruise зможе одночасно прийняти 5000 гостей.

Доставляти продовольство та всі потрібні речі на борт пропонується приватними літаками: для цього на Sky Cruise буде обладнаний посадковий майданчик.