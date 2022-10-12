Експерт перерахував грубі помилки туристів в готелях

Досвідчений мандрівник Деніел Джілласпіа розповів про головні помилки відпочиваючих у готелях. Подробиці він поділився у своїй публікації на порталі UponArriving.com.

Так, чоловік назвав божевіллям виносити надто велику кількість їжі зі шведського столу в готелі. Він також закликав туристів не забирати при виселенні з готелю вішалки, відра для льоду та інші предмети.

Однак при цьому деякі предмети все ж таки можна взяти з собою, оскільки вони входять у вартість проживання, наприклад, туалетне приладдя, блокноти та готельні капці.

А для тих, хто залишив безлад у номері, Джілласпіа порадив подбати про гідних чайових для покоївок.

Також, за словами чоловіка, не варто розгулювати готелем в халатах і піжамах, а також носити надто відверті вбрання, особливо в сімейних готелях.