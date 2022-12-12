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Названі найкращі 5-зіркові готелі світу: у лідерах Туреччина та Таїланд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Shangri La Bosphoru Istanbul

Три готелі в Туреччині та два готелі в Таїланді потрапили до списку 10 найкращих готелів світу, які були представлені у дослідженні Bounce. Більше того, два з цих готелів взяли «срібло» та «бронзу», поступившись, втім, першим місцем Португалії.

Згідно із заявою дослідників, вони проаналізували готелі у всьому світі. Основні критерії – відгуки клієнтів, а також вартість номера за ніч. Таким чином виявляється десятка найкращих 5* готелів.

Серед турецьких «бронзу» завоював Titanic Mardan Palace в Анталії (з 2018 року він належить турецькій мережі готелів Titanic Hotels, також до переліку потрапили два готелі в Стамбулі – Pera Palace Hotel на сьомому місці та Shangri La Bosphorus на восьмому. Серед тайських готелів «срібло» отримав готель The Peninsula у Бангкоку, а також шосте місце виборов Amatara Wellness Resort на Пхукеті.

Названі найкращі 5-зіркові готелі світу: у лідерах Туреччина та Таїланд
Shangri La Bosphoru

Повністю список виглядає так:

  1. Epic Sana Algrave Hotel — Альбуфейра, Португалія
  2. The Peninsula -Бангкок, Таїланд
  3. Titanic Mardan Palace — Анталія, Туреччина
  4. Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha – Доха, Катар
  5. The Oberoi Udaivilas — Удайпур, Індія
  6. Amatara Wellness Resort – пляж Панва, Пхукет, Таїланд
  7. Pera Palace Hotel – Стамбул, Туреччина
  8. Shangri La Bosphorus — Стамбул, Туреччина
  9. Nayara Gardens — Фортуна, Коста-Ріка
  10. Fairmont Baku, Flame Towers – Баку, Азербайджан.

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