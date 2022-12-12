Названі найкращі 5-зіркові готелі світу: у лідерах Туреччина та Таїланд

Три готелі в Туреччині та два готелі в Таїланді потрапили до списку 10 найкращих готелів світу, які були представлені у дослідженні Bounce. Більше того, два з цих готелів взяли «срібло» та «бронзу», поступившись, втім, першим місцем Португалії.

Згідно із заявою дослідників, вони проаналізували готелі у всьому світі. Основні критерії – відгуки клієнтів, а також вартість номера за ніч. Таким чином виявляється десятка найкращих 5* готелів.

Серед турецьких «бронзу» завоював Titanic Mardan Palace в Анталії (з 2018 року він належить турецькій мережі готелів Titanic Hotels, також до переліку потрапили два готелі в Стамбулі – Pera Palace Hotel на сьомому місці та Shangri La Bosphorus на восьмому. Серед тайських готелів «срібло» отримав готель The Peninsula у Бангкоку, а також шосте місце виборов Amatara Wellness Resort на Пхукеті.

Повністю список виглядає так: