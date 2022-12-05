Готелі для дорослих з позначкою 18+, відносно нове явище у сфері відпочинку та туризму. Подібну концепцію готелів без дітей вперше було запропоновано на карибських островах. Проте, двозначне позначення у назві, багатьма туристами сприймається з побоюванням, а дарма. Насправді ці готелі нічим не поступаються іншим і нічого, що виходить за рамки пристойності, вони не мають на увазі.

Крім використання позначення 18+, можна зустріти напис “adult only” у назві готелю, що означає “тільки для дорослих”. У той час, як одних відлякує цифра 18+ у назву, інші охоче їдуть сюди, сподіваючись провести незабутню відпустку, згодом розчаровуючись від досконалого іншого формату готелю, ніж їм хотілося. “Adult only” – це основне завдання яких організувати тихий і спокійний відпочинок без дітей, або навпроти галасливий і активний нон-стоп без права на відпочинок.

Розгляньмо основні види готелів 18+, можливо, саме такий відпочинок вам буде цікавий, в черговій подорожі:

Тихий та розслаблюючий відпочинок

У подібних готелях, зазвичай допускають сім’ї з дітьми, що досягли вісімнадцятирічного віку, хоча його частіше вибирають пари, які віддають перевагу тихій спокійній музиці, розміреним прогулянкам пляжем і різного роду процедурам спа. Тут грає класична музика, люди не нав’язливі, а шоу-програми з анімацією взагалі можуть бути відсутніми. Середній вік відвідувачів від 40 років, але не обов’язково, все залежить від індивідуальних уподобань.

Готель для молодят та романтиків

Готелі схожі характером з попередніми, так само відсутні діти. Молоді пари, чий вибір припав на такого роду готель, отримають повний спектр послуг, що сприяє романтичному часу. Бунгало зі своїм пляжем, романтична музика та інтер’єри кафе, що налаштовують на високі почуття, послуги музикантів, що грають національну музику для закоханих, спільні спа та багато іншого.

Переходимо до більш галасливих варіантів готелів 18+

Тусовочні готелі для молоді

І перші з них, це готелі націлені на активну молодь, яка досягла вісімнадцятирічного віку. Які приїхали відриватися і не готові витрачати жодної хвилини свого відпочинку на сон. Гучна клубна музика, конкурси, купання в басейнах, пінні вечірки, цілодобовий бар та море алкоголю, це те, що характеризує їх. Веселощі в цих готелях триває без перерви, цілодобово гучна музика закликає молодь на танцпол. А вранці усі вибираються на пляж, продовжуючи веселощі у ритмі нон-стоп.

Готелі зовсім для дорослих

Саме цей вид готелів відлякує багатьох туристів від відвідування попередніх, саме з ними їх часто плутають. Частіше, такі готелі мають позначення 21+, а атмосфера, що панує в них, зовсім не схожа на попередні. Основними відвідувачами готелів 21+ стають розкуті пари, які бажають урізноманітнити своє сімейне життя, або не звикли соромитися відпочинку без одягу. Іноді в подібні готелі потрапляють випадкові туристи, але ще на порозі їм стає ясно, що це не просто готель без дітей, а зовсім інший формат. Трапляється, до речі, це дуже рідко. Туроператори завжди попереджають своїх клієнтів про те, що на них чекає після приїзду.