У ЄС можуть відмовитися від дешевих авіаквитків на користь екології

Франція закликає ЄС відмовитися від дешевих авіаквитків, щоб допомогти екології.

У Міністерстві транспорту Франції запропонують владі ЄС переглянути політику мінімальних цін на авіаквитки, щоб скоротити викиди вуглекислого газу.

За словами міністра-делегата Клемана Бона, таким чином Париж має намір боротися із «соціальним та екологічним демпінгом». Політик зазначив, що дешеві авіаквитки «за 10 євро» більше неможливі.

Експерт у галузі туризму та засновник компанії Trains for Europe Джон Порт заявив, що подібні заходи непропорційно вдарять по різних верствах населення.

Наприклад, забезпечені європейці продовжать регулярно літати літаками, а пасажири з невеликими доходами будуть змушені відмовитися від уїк-енду в іншій країні.