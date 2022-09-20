Сотні рейсів по всій Європі скасували через страйк авіадиспетчерів

Сотні рейсів було скасовано, тисячі пасажирів змушені тепер перекроювати плани, оскільки французькі авіадиспетчери оголосили страйк минулої п’ятниці.

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair скасувала 420 своїх рейсів по всьому континенту у зв’язку з 24-годинним страйком диспетчерів. Конкуруючий перевізник EasyJet попередив про серйозні затримки та збої в роботі.

Члени французького Національного синдикату контролерів повітряного руху — SNCTA, головної профспілки диспетчерів дорожнього руху в країні, розпочали страйк з 6 ранку центральноєвропейського часу минулої п’ятниці. Численні збої у розкладі продовжились і у понеділок.

Профспілка заявила, що оголошує акцію після того, як переговори з урядом щодо підвищення заробітної плати відповідно до інфляції зайшли в глухий кут.

Французька авіаційна влада попередила, що страйк може торкнутися до 50 відсотків рейсів.

Paris Aéroport, який володіє та керує 14 цивільними аеропортами та аеродромами в районі Парижа, попередив у четвер, що слід очікувати «значних» затримок та скасування як прильотів, так і вильотів.

Постраждали й багато рейсів над повітряним простором Франції. Табло вильоту аеропорту Барселони показало, що понад 50 літаків затримано або скасовано після полудня п’ятниці. У Німеччині аеропорт Гамбурга повідомив, що 48 із 251 рейсу було скасовано опівдні за місцевим часом, і можливі подальші «сюрпризи».

Раніше минулого тижня Генеральний директорат цивільної авіації Франції попередив, що можуть бути порушені до 50 відсотків рейсів країни, і закликав пасажирів зв’язатися з авіакомпаніями та заздалегідь відкласти поїздки.

SNCTA заявила, що страйк, який почався на 28 вересня, може бути продовжений.

У понеділок, 19 вересня, також прогнозувалися перебої, оскільки лондонський аеропорт Хітроу заявив, що частину вильотів і прильотів буде скасовано або затримано, щоб зберегти тишу в повітряному просторі під час заходів, присвячених похорону королеви Єлизавети II.